UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Comienza el nuevo curso 2025-2026

LA CRÓNICA

EJEA DE LOS CABALLEROS

La Universidad de la Experiencia (UEZ) comienza un nuevo ciclo educativo con la apertura solemne del curso 2025/2026. Lo hará el próximo jueves 16 de octubre con la conferencia El amor y el derecho aragonés, por parte de Mª del Carmen Bayod López

Esta oportunidad educativa se imparte en el Centro Cívico Cultura y está dirigida a personas mayores de 55. Con ello, la UEZ fomenta la participación de los mayores en la sociedad actual, intercambiando conocimientos y experiencias, manteniendo y entrenando la vitalidad intelectual y, en definitiva, dando vida a los años.

El programa diseñado para este curso incluye 6 asignaturas, complementadas con algunas conferencias.

Programa de asignaturas para el curso 2025/2026

1. PERIODISMO DE INICIO A FIN Coordinación: María G.Gómez y Patiño.

2. INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ARAGONESAS Coordinación: Javier Hernández García.

3. EL PAPEL DE LOS EJÉRCITOS Coordinación: J. Patricio Mandiá Orosa.

4. AGUA: recurso, patrimonio, ciencia y cultura. Coordinación: J. Javier del Valle Melendo.

5. MUSEOS Y PATRIMONIO: historia, colecciones y actualidad. Coordinación: Mª Luisa Cancela Ramírez de Arellano. 6. CULTURA Y TRADICIONES ARAGONESAS Coordinación: José Antonio Adell Castán.

