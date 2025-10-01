UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
Comienza el nuevo curso 2025-2026
LA CRÓNICA
La Universidad de la Experiencia (UEZ) comienza un nuevo ciclo educativo con la apertura solemne del curso 2025/2026. Lo hará el próximo jueves 16 de octubre con la conferencia El amor y el derecho aragonés, por parte de Mª del Carmen Bayod López
Esta oportunidad educativa se imparte en el Centro Cívico Cultura y está dirigida a personas mayores de 55. Con ello, la UEZ fomenta la participación de los mayores en la sociedad actual, intercambiando conocimientos y experiencias, manteniendo y entrenando la vitalidad intelectual y, en definitiva, dando vida a los años.
El programa diseñado para este curso incluye 6 asignaturas, complementadas con algunas conferencias.
Programa de asignaturas para el curso 2025/2026
1. PERIODISMO DE INICIO A FIN Coordinación: María G.Gómez y Patiño.
2. INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ARAGONESAS Coordinación: Javier Hernández García.
3. EL PAPEL DE LOS EJÉRCITOS Coordinación: J. Patricio Mandiá Orosa.
4. AGUA: recurso, patrimonio, ciencia y cultura. Coordinación: J. Javier del Valle Melendo.
5. MUSEOS Y PATRIMONIO: historia, colecciones y actualidad. Coordinación: Mª Luisa Cancela Ramírez de Arellano. 6. CULTURA Y TRADICIONES ARAGONESAS Coordinación: José Antonio Adell Castán.
