El consistorio de Ejea creará seis zonas de aparcamiento

El Ayuntamiento de Ejea ha aprobado la inversión de 150.000 euros para acondicionar los solares como zonas de aparcamiento en el barrio de Las Eras Altas. Estas obras están financiadas por el Plan PLUS 2024 de Diputación Provincial de Zaragoza.

Los trabajos consistirán en actuaciones de deslinde, amojonamiento, retirada de tierra vegetal, extendido de capa de zahorra para regularizar pendientes y colocación de bordillos perimetrales y formación de accesos.