BARRIO DE LAS ERAS
El consistorio de Ejea creará seis zonas de aparcamiento
La Crónica
Ejea de los Caballeros
El Ayuntamiento de Ejea ha aprobado la inversión de 150.000 euros para acondicionar los solares como zonas de aparcamiento en el barrio de Las Eras Altas. Estas obras están financiadas por el Plan PLUS 2024 de Diputación Provincial de Zaragoza.
Los trabajos consistirán en actuaciones de deslinde, amojonamiento, retirada de tierra vegetal, extendido de capa de zahorra para regularizar pendientes y colocación de bordillos perimetrales y formación de accesos.
Nuevas zonas de parquin
- Zona 1: calle Eras Altas con calle Zabia
- Zona 2: calle Eras Altas con calle Valdebiel y calle Poeta Miguel Hernández
- Zona 3: calle Juan Sancho
- Zonas 4 y 5: Ronda Pirineos
- Zona 6: calle Valpalmas
