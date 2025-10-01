Ejea contará con un centro de protección animal

Desde hace años, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros colabora con la Diputación Provincial de Zaragoza en la recogida de animales abandonados. De esta forma, cuando el consistorio da aviso de recogida, la empresa que gestiona el centro de protección animal provincial se traslada al municipio y lo lleva a las instalaciones de Movera.

Sin embargo, con objeto de mejorar la prestación de este servicio, en las próximas semanas el ayuntamiento licitará la contratación de los servicios para el alojamiento y cuidado de los animales extraviados, abandonados, desamparados o incautados, dotado de la infraestructura adecuada para su atención y de las autorizaciones legalmente aplicables. Para ello, se contratarán los servicios de entidades privadas especializadas que fomentarán la adopción responsable de estos animales.