Ejea recibe 2,5 millones de euros para rehabilitar viviendas y mejorar servicios públicos

Dentro del Plan +Provincia de la Diputación Provincial de Zaragoza, Ejea de los Caballeros percibirá 2,5 millones de euros que destinará a tres actuaciones que posibiliten la rehabilitación de viviendas municipales y que mejoren la calidad de vida de los ejeanos y de los servicios públicos en el municipio.

Actuación 1. Rehabilitación de 8 viviendas públicas para alquiler en Farasdués y Pinsoro

Presupuesto total: 532.000 euros.

En Farasdués, ubicado en la calle Fernando el Católico número 16, se actuará en un edificio de tipología plurifamiliar compuesto por cuatro viviendas. El edificio requiere una rehabilitación integral y la renovación de las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento. Igualmente, se prevé la adecuación de acabados interiores en cocinas, baños y pavimentos, con el fin de asegurar las condiciones mínimas de habitabilidad.

En Pinsoro, ubicadas en la calle Doctor Fleming números 4, 6, 8 y 10, también se rehabilitará un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas que presentan patologías comunes en cubiertas, fachadas y carpinterías, así como deficiencias en instalaciones interiores. La intervención contemplará trabajos de reparación estructural puntual, renovación de carpinterías exteriores con criterios de eficiencia energética, actualización de instalaciones, así como acabados interiores básicos para su puesta en uso.

Actuación 2. Acondicionamiento y urbanización de vías públicas y accesos a edificios municipales

La actuación está valorada en 1.218.948 euros e integrada por 7 lotes.

LOTE 1. Urbanización de espacios intersticiales entre diferentes equipamientos de la Ciudad del Agua. Se trata de obras necesarias para dotar al Recinto Ferial, al Museo Aquagraria, al Parque Lineal de la Estanca del Gancho, al Monte de Boalares, a la pista de entrenamiento para ciclistas, al Pump Track y al Parque Infantil de Tráfico, de infraestructuras de conexión, accesibilidad, seguridad y servicios complementarios que permitan su funcionamiento unitario como conjunto.

LOTE 2. Urbanización exterior del nuevo Pabellón polivalente del Barrio de las Eras Altas. Obras necesarias para dotar de accesibilidad y condiciones de seguridad al nuevo pabellón multiusos que se construirá en el Barrio de Eras Altas. Se garantizará tanto el acceso peatonal y rodado como la preparación de las infraestructuras básicas que posibiliten en fases posteriores la ejecución de edificaciones complementarias (cafetería y vestuarios).

LOTE 3. Apertura de la Calle José Sinues Urbiola a Calle Joaquín Costa por alineaciones obligatorias. Se proyecta la demolición de dos edificaciones concretas situadas en la confluencia de ambas calles, para completar la apertura de viario prevista y cumplir con la ordenación urbanística vigente, mejorando la accesibilidad y la calidad urbana de este entorno.

LOTE 4. Urbanización de refugios climáticos y zonas de aparcamiento en el Casco Antiguo de Ejea. El ayuntamiento cuenta con solares en el Casco Histórico de Ejea que se encuentran actualmente en estado de infrautilización, presentando algunos de ellos edificaciones que deben ser demolidas. El proyecto tiene el objetivo general de la regeneración urbana del conjunto histórico artístico plasmado ahora en dos líneas de actuación:

Habilitar espacios de aparcamiento con condiciones de sombra y pavimentos flexibles, que alivien la presión de estacionamiento en el entorno histórico.

Crear refugios climáticos, concebidos como zonas de estancia con sombra, áreas de descanso, mobiliario urbano, juegos infantiles y puntos de agua, que aporten valor social, ambiental y patrimonial al conjunto urbano.

LOTE 5. Urbanización de la Calle Extramuros del pueblo de El Sabinar. Demandada por la Junta Vecinal, es una actuación de ejecución del planeamiento general previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Ejea de los Caballeros. El ámbito se caracteriza por la presencia de pinar consolidado, que constituye elemento singular del paisaje y cuya preservación resulta prioritaria.

LOTE 6. Plaza de la Calle Antonio Machado Finca VI. Situada entre el nuevo edificio asistencial (centro de día y apartamentos tutelados) y las viviendas unifamiliares con acceso por la calle Formación Profesional, supondrá la regeneración urbana del entorno con la creación de un espacio público de convivencia, diseñado para favorecer la interacción entre personas mayores, residentes y usuarios del centro, y la población infantil y juvenil del entorno. La intervención tiene una superficie de 1.536 metros cuadrados.

LOTE 7. Urbanización de la manzana sita entre Calles Olmo, Universo, Abalojero y Rodacha de Pinsoro. Primera fase de adecuación del solar destinado a albergar el futuro Centro Asistencia del Pinsoro, y comprende fundamentalmente:

La pavimentación y adecuación de las aceras perimetrales de la manzana.

La ejecución y previsión de acometidas de las principales infraestructuras urbanas (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones).

La formalización de accesos al solar que permitan la entrada de maquinaria y materiales para la futura construcción del edificio.

Con ello se persigue preparar la parcela para su posterior edificación, garantizando la correcta integración del nuevo equipamiento en la trama urbana y dotando de continuidad al viario circundante.

Actuación 3. Asfaltados y escarificados de vías públicas

El presupuesto de estas actuaciones asciende a 749.051 euros.

El proyecto tiene por objeto reasfaltar vías públicas que, por su tránsito elevado o por su obsolescencia, han sufrido un deterioro tal, que requiere de su fresado y reposición del pavimento asfáltico.

En las calles pavimentadas con solera de hormigón, la técnica elegida será la del escarificado de la cara superficial en una profundidad tal que permita absorber las deficiencias en el relieve, «cejas» o resaltes que incomodan al tránsito normal de los vehículos y provocan ruidos innecesarios.

Con este fresado, si la solera tiene el espesor suficiente, se consigue prolongar la vida de la vía pública muchos años sin requerir de ninguna inversión adicional, reduciendo así el gasto público y aumentando la calidad de las vías.

Estas actuaciones se llevarán a cabo en más de 20.000 metros de superficie en Ejea de los Caballeros, Rivas, Farasdués, Bardenas, El Bayo, El Sabinar, Santa Anastasia, Pinsoro y Valareña.