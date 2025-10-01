Ejea refuerza su papel como sede de grandes eventos

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros sigue consolidando su apuesta por acoger eventos deportivos de primer nivel, con el objetivo de atraer público, dinamizar el municipio y situarlo en el mapa de las grandes citas, tal y como explica Laura Casas, concejala de Deportes. Sin ir más lejos, este verano la localidad ha sido escenario de partidos, competiciones que han reunido a cientos de asistentes y equipos de distintas procedencias.

Casademont Zaragoza

De esta forma, el pabellón de Ejea de los Caballeros volvió a vibrar con un encuentro de baloncesto de primer nivel. El Casademont Zaragoza se midió en pretemporada al Bilbao Basket, un partido retransmitido por Aragón Televisión y que fue seguido por cerca de 1.000 personas en el pabellón municipal, muchas de ellas de fuera de la Comarca de las Cinco Villas.

El encuentro, que se resolvió con una remontada de los zaragozanos para sellar el definitivo 94-88, dejó un gran ambiente en la grada y refuerza la buena geolocalización de Ejea para seguir recibiendo eventos deportivos de esta magnitud.

En la Titan Race participaron 270 corredores. / Toni Torrano

Balonmano internacional

Ya antes, el 22 y 23 de agosto, se celebró el Torneo Internacional de Balonmano, con la participación de equipos de Huesca, Zaragoza, Pamplona y un combinado francés. El evento se integró en las prefiestas de Ejea, atrayendo a un numeroso público local.

El Club Balonmano Ejea, en colaboración con el ayuntamiento, organizó también una mesa redonda abierta a jugadores y entrenadores, generando un espacio de diálogo y promoción del deporte.

Titan Race: la carrera más desafiante

La Titan Race ha sido el último de los eventos destacados que ha acogido la localidad. La cita convirtió las calles de Ejea en un escenario de obstáculos y esfuerzo, con recorridos por puntos emblemáticos del municipio. Participaron 270 corredores, 54 de ellos niños, y un total de 97 equipos en modalidades de 5 y 10 km. El evento fue organizado por el Club Titan School.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros refuerza su compromiso con el deporte como motor social y económico, abriendo la puerta a futuros eventos que consoliden a la localidad como un referente deportivo en Aragón, indica Casas.