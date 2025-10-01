Ejea se une al protocolo de la FEMP para el VioGén

En la Junta Local de Seguridad de Ejea de los Caballeros de finales de agosto, copresidida por la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, y la alcaldesa,Teresa Ladrero, se firmó la adhesión al protocolo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la protección de las víctimas de violencia machista. Un nuevo paso del municipio, después del acuerdo adoptado en un pleno extraordinario celebrado el 30 de julio, y de la solicitud de adhesión efectuada a la Subdelegación de Zaragoza el 1 de agosto.

En dicha sesión también se firmó el protocolo operativo, de coordinación y colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil, que opera en la localidad. De hecho, la formación de agentes para el seguimiento de casos de violencia contra la mujer en la localidad cincovillesa dará comienzo en breves fechas.

Noelia Herrero reiteró la importancia de la colaboración entre las distintas instituciones «porque sólo así podemos acabar con esta lacra social que es la violencia machista». Además, se congratuló de haber cumplido uno de los retos que se marcó cuando accedió al cargo como primera mujer al frente de la subdelegación, «incorporar al sistema Viogén a todos los municipios de la provincia con plantilla de policía local suficiente para asumir la protección de mujeres víctimas de violencia de género».

A fecha 1 de julio, el número de casos VioGén en la provincia era de 1.624 y los municipios adheridos al sistema: Alagón, La Almunia, Borja, Calatayud, Caspe, Cuarte de Huerva, Ejea, Tarazona, Tauste, Utebo, Villanueva de Gállego y Zuera.