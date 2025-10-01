Ejea vuelve a poner el broche de oro a sus fiestas

Ejea de los Caballeros cerró el verano un año más de la mejor manera posible, con unas fiestas de altísimo nivel que del 30 de agosto al 7 de septiembre volvieron a teñir de blanco y azul la villa para honrar a la Virgen de la Oliva. Todo en nueve jornadas intensas, llenas de actos, conciertos, pasacalles y verbenas que lograron sacar a la calle a los vecinos.

Un emocionante y emotivo pregón, a cargo de la junta de Ejea de la Asociación española contra el cáncer sirvió para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones. Así comenzaron nueve jornadas festivas en las que ejeanos y visitantes pudieron disfrutar al máximo.

La música fue una de las grandes protagonistas: 25 conciertos que congregaron grupos y bandas locales tales como Tako, La Troba, Villa y sus dorados, Rockypop o Vinilos Rayados entre otros. También contaron con la presencia de artistas de renombre en el panorama nacional: Rozalén, La Guardia, Benito Kamelas o Puro Relajo, a los que se sumaron orquestas de la mejor calidad, como Panorama o Vulkano. Además, una larga lista de DJ causaron sensación en las plazas de la localidad.

Las actividades infantiles y familiares también tuvieron su espacio, comenzando por la imposición de los pañuelos festivos a 113 pequeños ejeanos y siguiendo con un programación infantil de primer nivel, que incluyó pasacalles, y actuaciones de compañías aragonesas y nacionales como Los Hermanos Aragón, Nomaduk o Raspadegato. No faltaron tampoco los tradicionales cabezudos, la Comparsa de Gigantes o los distintos encierros infantiles.

La Feria Taurina organizada por Ruedos Cinco Villas en colaboración del ayuntamiento y los festejos populares volvieron a congregar a numeroso público tanto en la plaza como en las calles.