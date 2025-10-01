Ejea vuelve a poner el broche de oro a sus fiestas
La Crónica
Ejea de los Caballeros cerró el verano un año más de la mejor manera posible, con unas fiestas de altísimo nivel que del 30 de agosto al 7 de septiembre volvieron a teñir de blanco y azul la villa para honrar a la Virgen de la Oliva. Todo en nueve jornadas intensas, llenas de actos, conciertos, pasacalles y verbenas que lograron sacar a la calle a los vecinos.
Un emocionante y emotivo pregón, a cargo de la junta de Ejea de la Asociación española contra el cáncer sirvió para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones. Así comenzaron nueve jornadas festivas en las que ejeanos y visitantes pudieron disfrutar al máximo.
La música fue una de las grandes protagonistas: 25 conciertos que congregaron grupos y bandas locales tales como Tako, La Troba, Villa y sus dorados, Rockypop o Vinilos Rayados entre otros. También contaron con la presencia de artistas de renombre en el panorama nacional: Rozalén, La Guardia, Benito Kamelas o Puro Relajo, a los que se sumaron orquestas de la mejor calidad, como Panorama o Vulkano. Además, una larga lista de DJ causaron sensación en las plazas de la localidad.
Las actividades infantiles y familiares también tuvieron su espacio, comenzando por la imposición de los pañuelos festivos a 113 pequeños ejeanos y siguiendo con un programación infantil de primer nivel, que incluyó pasacalles, y actuaciones de compañías aragonesas y nacionales como Los Hermanos Aragón, Nomaduk o Raspadegato. No faltaron tampoco los tradicionales cabezudos, la Comparsa de Gigantes o los distintos encierros infantiles.
La Feria Taurina organizada por Ruedos Cinco Villas en colaboración del ayuntamiento y los festejos populares volvieron a congregar a numeroso público tanto en la plaza como en las calles.
Los concursos animan la participación en los festejos
Los concursos de indumentaria tradicional, macetas, desencajonamiento de reses y ganaderías son ya todo un clásico en las Fiestas de la Oliva. Estos certámenes, favorecen no solo la participación ciudadana, también la preservación de las tradiciones y este año han vuelto a destacar por su participación. Estos son los ganadores. Concurso de macetas:
- Primer Premio: Rita Olóriz.
- Segundo Premio: Anabel Ros.
- Tercer Premio: Fundación Agustín Serrate.
Concurso de indumentaria:
- Premio masculino: Carlos Campos Jiménez.
- Premio femenino: Lorena Auría Soro y su niña.
- Premio especial: compartido entre Cristina Alemany Espés y Celia Ochoa Castillo.
Concurso de ganaderías:
- Mejor ganadería: Ganadería Fernando Machancoses y Ganadería Manuel Merino.
- Mejor res: vaquilla nº 13 de Ganadería Virgen De Sancho Abarca y vaquilla nº 911 de Ganadería Enrique Domínguez.
Concurso de desencajonamiento:
- Primer premio: La Chusta.
- Segundo premio: Los Felpudos.
- Tercer premio: El Deskontrol.
