AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
Empieza la gestión de las primeras colonias felinas
La Crónica
En marzo, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros presentó el Programa de Gestión de Colonias Felinas que está llevando a cabo gracias al trabajo compartido de un responsable municipal, un veterinario responsable y cuidadores voluntarios, que recibirán formación gratuita y deberán seguir un protocolo basado en la metodología CER.
Fruto de este programa ya se está actuando en las primeras colonias felinas ubicadas en la plaza Merced, calle Tarazona, plaza del Rufián, calle Tajada y próximamente en la calle Santa María. En estas zonas se han esterilizado ya 70 animales, se han eutanasiado cinco por calicivirus o estado agónico, y se han entregado en adopción diez.
Las colonias felinas están formadas por grupos de gatos asociados a un territorio, que viven en libertad y que dependen principalmente de los recursos que les ofrecen los seres humanos.
Gestionar una colonia y controlarla tiene como objetivo, aunque pueda parecer contraintuitivo, su progresiva desaparición, observando los principios de ética en el manejo de animales, respeto a su grado de socialización, pero también control sanitario y reducción de impacto en el entorno.
La estrategia de esterilización y retorno ha demostrado ser una medida eficaz que, combinada con medidas de adopción, control del abandono y de la cría, puede llevar a una reducción drástica a medio plazo de las poblaciones felinas en libertad.
Metodología CER
La implantación de una gestión integral no tiene nada que ver con la intención de perpetuar o fijar las poblaciones felinas en libertad y contempla los siguientes aspectos:
- Mapeo y censo de gatos y colonias existentes en el municipio.
- Registro de las colonias y de los gatos.
- Implementación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) en aquellas colonias que sean susceptibles de ser sometidas a un programa de gestión.
- Acciones de limpieza, mantenimiento y medidas higiénico-sanitarias.
- Programa sanitario de gatos comunitarios.
- Alimentación controlada.
- Vigilancia del bienestar de los gatos y control de nuevos individuos.
- Retirada para adopción de gatos sociables o cachorros en edad de socializar.
- Integración y mejora de la convivencia de las colonias en el entorno.
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol