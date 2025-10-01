MEMORIA DEMOCRÁTICA
La exhumación de la fosa común, más cerca
La Crónica
Ejea de los Caballeros
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha aprobado el inicio de la contratación del servicio de exhumación arqueológica de los restos de los represaliados de las fosas comunes del cementerio municipal de Ejea.
De tal modo, avanza el mayor proyecto de memoria democrática de Aragón, de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas y del equipo técnico de arqueólogos e historiadores del Equipo Arqueológico Forense de Aragón.
Mediante esta actuación, las familias podrán recuperar los restos de familiares y conocidos y darles el descanso que merecen.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol