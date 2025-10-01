La exhumación de la fosa común, más cerca

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha aprobado el inicio de la contratación del servicio de exhumación arqueológica de los restos de los represaliados de las fosas comunes del cementerio municipal de Ejea.

De tal modo, avanza el mayor proyecto de memoria democrática de Aragón, de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas y del equipo técnico de arqueólogos e historiadores del Equipo Arqueológico Forense de Aragón.

Mediante esta actuación, las familias podrán recuperar los restos de familiares y conocidos y darles el descanso que merecen.