Finaliza la remodelación del Casino España de Ejea de los Caballeros

Los trabajos para la sustitución de la carpintería exterior y la construcción de una escalera en el Casino España de Ejea de los Caballeros ya han concluido. De tal modo, se ha hecho posible una mejora en eficiencia energética y accesibilidad al edificio. El coste de las obras asciende a 81.657 euros. Los próximos meses se procederá con la sustitución de las ventanas de las plantas alzadas del Casino, que tendrá un importe adicional de 47.265 euros. Las obras están financiadas en su totalidad por el PLUS de 2024/2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.