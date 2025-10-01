La Llana celebra 110 años de historia con tres días de actos

Los vecinos y vecinas del Barrio de La Llana han celebrado su 110 aniversario de una manera muy especial. Del 26 al 28 de septiembre han disfrutado de tres días intensos de festejos y homenajes que han sido todo un reconocimiento colectivo.

Ya el viernes 26, los actos se iniciaron con mucha expectación, congregando a muchos de los vecinos de La Llana. Primero lo hicieron en la Iglesia de La Llana, con una charla de los 110 años del barrio a cargo de la historiadora Asun Gil Orrios, seguida de un picoteo en la casa del barrio.

Los mayores serán los pregoneros de las fiestas de 2016. / Servicio especial

El sábado 27, hubo actividades para todos los públicos. Desde cuentacuentos hasta orquestas y un Dj, aunque el acto central fue la gran comida popular en la que se anunció que la asociación de mayores será la pregonera de las fiestas de San Antonio 2026. El domingo 28, el aniversario concluyó con una misa en honor a las personas fallecidas del barrio y, por la tarde, un espectáculo de magia de la mano de Markus Galax con una merienda.