EN EL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
Magapor ampliará sus instalaciones
La Crónica
La empresa Magapor ha adquirido una parcela de 21.000 metros cuadrados en el Parque Científico Tecnológico. El coste del terreno asciende a 826.847 euros. Esta adquisición hace posible la ampliación de proyectos industriales y así colaborar en el fomento y la creación de nuevos puestos de trabajo, favoreciendo el desarrollo socioeconómico de la localidad.
La empresa ya llevaba tiempo buscando una extensión de sus instalaciones para albergar nuevas áreas estratégicas en desarrollo, la construcción de un nuevo almacén inteligente y automatizado, la modernización de espacios productivos y la creación de más áreas de I+D con las que multiplicar la capacidad productiva y logística de la compañía.
Por otra parte, la empresa ejeana, líder en soluciones tecnológicas para el sector porcino, continúa su proceso de internacionalización mediante la puesta en marcha de una fábrica de 6.000 metros cuadrados en China, y de una planta de inyección de plásticos de 3.500 metros cuadrados en Brasil.
