La ordenanza de tenencia de animales se actualiza
En el año 2017, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aprobó la ordenanza reguladora para el control y tenencia de animales en el término municipal. Ocho años después, la ordenanza requería de modificación para hacer frente a problemas como los animales sueltos, su abandono, la no recogida y limpieza de excrementos en la vía pública o las necesarias condiciones higiénico sanitaria de los mismos. La actualización de esta ordenanza, aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento, también responde a los requerimientos introducidos por la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y por nuevas actuaciones municipales como el programa de gestión de colonias felinas o el Centro de Protección Animal que se que se instalará en Ejea de los Caballeros en los próximos meses. Esta ordenanza ha resultado una norma de convivencia en la que, de una parte, los propietarios y poseedores de los animales han visto reconocidos sus derechos y espacios; y de otra parte, la ciudadanía no ha visto limitado su derecho a disfrutar de una ciudad limpia y a usar los espacios públicos sin ser molestados.
Nueva campaña de limpieza ciudadana
Actualmente hay más de 1.500 perros censados en Ejea de los Caballeros. Por este motivo, el ayuntamiento ha llevado a cabo una nueva campaña de concienciación bajo el lema, «Nos encanta tu perro. Sus excrementos, no.», que pretende luchar contra la problemática derivada de animales sueltos y de suciedad en la vía pública por la no recogida y limpieza de excrementos y de orines. El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros entregó a sus propietarios bolsas de plástico para la recogida de excrementos y el depósito en las papeleras, portabolsas para almacenarlas, y botellas enrollables (3/4 de agua + 1/4 de vinagre) para minimizar los olores de los orines y evitar daños al mobiliario público. Todos los propietarios de perros pueden recoger este material en las instalaciones del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.
