Pinsoro celebra con júbilo las fiestas
La Crónica
Pinsoreros y pinsoreras se reunieron como todos los años para celebrar las fiestas en honor a su patrón San Mateo. Durante cinco días, Pinsoro se convirtió en el centro de la fiesta, para sus ciudadanos y aquellos visitantes que buscaban disfrutar del ambiente festivo en forma de un programa cargado de actividades.
El jueves 18, el cohete anunciador dio el pistoletazo de salida a las fiestas populares. Más de 50 actividades colmaban la semana sin tiempo de descanso a lo largo del día. La tradicional migada, el festival de jotas, los encierros populares y los infantiles fueron algunos de los reclamos principales en la programación.
Y como no puede faltar, todas las noches hubo verbena, con orquesta o disco móvil de las manos de DJ locales. Un programa variado y con actividades para todos los públicos, que ahora solo les queda esperar a las fiestas del próximo año.
