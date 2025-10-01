LAS ERAS, LA LLANA Y JUNTO AL ARBA
Tres nuevas zonas de esparcimiento canino
La Crónica
En los próximos meses el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros tiene previsto habilitar tres nuevas zonas de esparcimiento canino (ZEC), espacios reservados y debidamente señalizados para este uso.
El primero de ellos se situará, tras haberse analizado parámetros técnicos como límites, suelo, materiales y elementos de uso, en las cercanías del río Arba de Luesia (zona El Puyal) y del espacio adyacente al centro comercial. La ZEC, que abarcará una superficie de 6.070 m2, estará delimitada por una valla y contará con un circuito agility (valla de salto, rueda, empalizada, pasarela, slalom, túnel rígido y guardacanes), papelera canina, bancos, y fuente doble de agua.
Los otros dos, en los barrios de Las Eras y de La Llana, todavía sin ubicación determinada.
El ayuntamiento establecerá y difundirá unas normas de uso que figurarán a la vista del público en lugares preferentes. Con esta actuación la entidad local pretende ayudar al correcto desarrollo social y emocional de animal y reducir el número de futuras situaciones de conflictividad. De este modo se protege también el derecho del resto de ciudadanos, favoreciendo la correcta convivencia entre personas titulares o responsables de perros de los que no lo son.
