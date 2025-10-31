10 octubre. Día mundial de la Salud Mental

El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, este año bajo el lema Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental.

Según la OMS, la salud mental se define como el estado de bienestar en el que una persona desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a su comunidad. Se considera un componente integral de la salud general y es más que la mera ausencia de trastornos mentales, ya que también abarca el bienestar emocional, psicológico y social.

Cuidar la salud mental implica paciencia y compasión. Significa reconocer que no todo puede resolverse de inmediato, y que pedir ayuda es un signo de valentía, no de debilidad.

La salud mental es un viaje, no existe una línea recta hacia el bienestar; más bien, es un proceso que avanza con pausas, retrocesos y aprendizajes.

El tiempo juega un papel esencial en el proceso de recuperación, ofrece el espacio necesario para prestar atención a nuestras heridas, para que las emociones sean comprendidas y para que la mente encuentre nuevas formas de equilibrio.

La salud mental requiere escucha, acompañamiento y tiempo, pero muchas veces los profesionales que la sostenemos no disponemos del suficiente.

Los profesionales de salud mental enfrentamos una paradoja: cuidar mientras apenas podemos cuidarnos, atender lidiando con la presión del tiempo, la sobrecarga de casos y la falta de recursos.

Con tiempo, apoyo y autocomprensión, la recuperación se vuelve posible, no como un retorno al pasado, sino como una reconciliación con uno mismo en el presente.

Cuando los profesionales contamos con espacio para escuchar y acompañar sin prisa, la recuperación se vuelve más real, más profunda y más humana.