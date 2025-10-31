Adefo Cinco Villas refuerza su compromiso con el desarrollo económico y la innovación en la comarca mediante su colaboración con el programa Impulsa Rural Aragón, una iniciativa financiada íntegramente por el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y gestionada por la Fundación Piquer. Este proyecto tiene como objetivo fomentar el emprendimiento, la sostenibilidad y la diversificación económica en el medio rural, especialmente entre personas desempleadas y jóvenes con ideas de negocio.

Dentro del proyecto ‘Concilia’, Adefo ha participado en el VIII Ciclo de Cine y Mujer Rural. | SERVICIO ESPECIAL

El programa ofrece una plataforma de formación online gratuita, sesiones informativas, acompañamiento personalizado, mentorías y acceso a recursos financieros. Los contenidos abordan temas clave como marketing digital, redes sociales, comercio electrónico, posicionamiento web o liderazgo, además de sesiones de coaching y actividades de networking. La presentación tendrá lugar el miércoles 6 de noviembre a las 15.30 horas en la sede de Adefo Cinco Villas, en Ejea.

Adefo impulsa la igualdad y el emprendimiento joven

Con su participación, Adefo busca impulsar el talento local y generar nuevas oportunidades laborales, contribuyendo a un modelo de crecimiento más sostenible y arraigado al territorio.

‘Concilia: Ser Mujer Rural’

Por otra parte, Adefo Cinco Villas se ha incorporado al proyecto de cooperación Concilia: Ser Mujer Rural, que promueve la igualdad de oportunidades y la participación activa de las mujeres en el desarrollo del medio rural aragonés. La entidad trabaja en diversas acciones para visibilizar el papel de la mujer rural y fomentar su empoderamiento a través de la cultura, la escucha activa y la reflexión colectiva.

Dentro de este marco, Adefo ha participado en el VIII Ciclo de Cine y Mujer Rural, celebrado en Luna junto a la Asociación de Mujeres Virgen del Alba, con la proyección de la película Tierra Baja y un coloquio con la cineasta aragonesa Laura Torrijos, que abordó los desafíos y esperanzas del mundo rural desde una perspectiva femenina.

Además, la entidad pondrá en marcha una encuesta comarcal participativa para conocer de primera mano las necesidades, inquietudes y retos de las mujeres de la comarca. Los resultados servirán para diseñar nuevas líneas de acción adaptadas a la realidad local.

El proyecto también apuesta por la juventud y la cultura. Próximamente se pondrá a disposición de los institutos el taller Debamelón: El lenguaje del poder a través de la música, impartido por DJ Luna Roja. Esta propuesta combina análisis musical y reflexión social para fomentar el pensamiento crítico, la igualdad y la participación entre los jóvenes.

Con ambas iniciativas, Adefo Cinco Villas reafirma su papel como motor de desarrollo rural inclusivo y sostenible, apostando por el emprendimiento, la igualdad y la creatividad como pilares fundamentales para revitalizar los pueblos y fortalecer el tejido social de la comarca.