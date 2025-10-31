‘Alquila Ejea’ ya está en marcha para movilizar viviendas vacías

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en colaboración con Adefo Cinco Villas, ha lanzado el programa Alquila Ejea, una iniciativa que tiene como objetivo poner en uso las viviendas vacías del municipio, ofreciendo seguridad y garantías a las personas propietarias y facilitando el acceso a una vivienda digna y asequible a quienes lo necesitan, especialmente familias con hijos e hijas y jóvenes.

En esta primera fase, el programa se abre exclusivamente para la adhesión de personas propietarias de viviendas vacías, con el fin de crear una bolsa inicial de inmuebles disponibles. En una segunda etapa -que se anunciará próximamente-, se abrirá el programa a la ciudadanía para que las personas interesadas puedan solicitar el alquiler de las viviendas adheridas como inquilinas.

Gestión segura

A través de Alquila Ejea, las personas propietarias interesadas cederán sus viviendas temporalmente al Ayuntamiento de Ejea y no tendrán que realizar ninguna gestión más para su alquiler, ya que será Adefo Cinco Villas quien, en virtud de un convenio con el Ayuntamiento de Ejea, actuará como mandataria de éstas para arrendar su vivienda, tramitar las fianzas, cobrar las rentas y la comunidad a las inquilinas, realizar el seguimiento del buen uso de la vivienda, mediar con la comunidad de vecinos para gestión de posibles incidencias, en su caso.

En caso de que el inmueble necesite mejoras para poder entrar en el programa, el programa facilita la obtención de presupuestos a través de empresas locales, promoviendo así la actividad económica local.

Requisitos

Las viviendas deben estar ubicadas en Ejea o en alguno de sus pueblos -Bardenas, El Bayo, El Sabinar, Farasdués, Pinsoro, Rivas, Santa Anastasia o Valareña- y haber estado sin alquilar al menos durante los dos últimos años.

Las personas propietarias deben comprometerse a mantener la vivienda en la bolsa de alquiler al menos durante 2 años, salvo casos excepcionales, y a garantizar que el inmueble cumpla con los requisitos mínimos de habitabilidad (con cocina y baño equipados, y tener los suministros dados de alta) durante todo el periodo. Si la vivienda se alquila, la duración del alquiler podrá ser de hasta 5 años, mínimo legal establecido. Al finalizar el contrato, la vivienda se devuelve en condiciones similares a las iniciales, teniendo en cuenta el desgaste natural por el uso.