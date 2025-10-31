Bardenas vibra con las fiestas de San Francisco

Bardeneros y bardeneras disfrutaron de un fin de semana emocionante con las fiestas en honor a San Fransico de Asís del 3 al 5 de octubre. La cita supuso el momento perfecto para que familias y amigos se reencontraran y disfrutaran de un programa variado de actividades para todas las edades.

La música y las comidas populares volvieron a ser los platos fuertes de los festejos, comenzando el viernes 3 de octubre con un tapeo que recorría todos los bares del pueblo. Después, fuegos artificiales para dar el pistoletazo de salida y discomóvil para amenizar la primera velada.

El sábado 4 hubo tiempo para los festejos más tradicionales desde primera hora de la mañana, con la misa baturra en honor a San Francisco de Asís amenizada por el Grupo de Jota Cinco Villas. A la salida de la iglesia, paella popular en el pinar y después café concierto con la Orquesta Venus. Para encarar la segunda noche, por la tarde disfrutaron de una animada discotruck que fue de ruta por los bares del pueblo. El sábado también hubo cena popular y para las familias y los más pequeños Jueguingo Musical. Por la noche, la Orquesta Venus continuó la fiesta en el salón de baile y después disco móvil.

El último día de festejos también empezó bien pronto, con animación para niños de la mano de Altactivity. Después, sesión de hipnosis y el concurso de escudos.

Tras la comida, los más futboleros acudieron a la cita en el campo municipal para el partido regional entre el Bardenas CF y La Muralla FC donde no faltó la tensión. A la salida se organizó una chocolatada popular y los bardeneros despidieron las fiestas con la votación para decidir la comisión de fiestas de 2026. ¡Hasta el próximo año!