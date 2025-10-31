Comienza una nueva edición de la escuela de familias

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha puesto en marcha una nueva edición de la Escuela Municipal de Familias, un programa que busca acompañar, formar y fortalecer a las familias del municipio en las diferentes etapas de la crianza. La primera actividad se celebró el viernes 17 de octubre en el Museo Aquagraria, y a partir del mes de noviembre las sesiones continuarán todos los martes, a las 17.30 horas, en el centro cívico cultural.

La iniciativa está organizada por los Servicios Municipales de Infancia e Igualdad, en colaboración con el Museo Aquagraria, y ofrece un espacio de encuentro en el que padres, madres y cuidadores pueden compartir experiencias, resolver dudas y adquirir nuevas herramientas para la educación de sus hijos.

El programa incluye talleres, charlas y dinámicas familiares impartidos por profesionales de la educación y la psicología, con el propósito de abordar temas que van desde el embarazo y los primeros meses de crianza hasta la adolescencia. Entre los contenidos se encuentran cuestiones como la educación afectivo-sexual en la preadolescencia, la gestión emocional y la comunicación en familia, o las estrategias para educar desde la calma y la disciplina positiva.

Además de las sesiones formativas, la Escuela Municipal de Familias incorpora actividades lúdicas diseñadas para disfrutar del ocio compartido, como el circo en familia o los cantacuentos, que fomentan la conexión entre padres e hijos desde el juego y la creatividad.

Durante algunas charlas se ofrecerá un servicio de ludoteca gratuito, con inscripción previa para todas las familias interesadas.