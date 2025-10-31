TALLERES, CHARLAS Y ACTIVIDADES
Comienza una nueva edición de la escuela de familias
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha puesto en marcha una nueva edición de la Escuela Municipal de Familias, un programa que busca acompañar, formar y fortalecer a las familias del municipio en las diferentes etapas de la crianza. La primera actividad se celebró el viernes 17 de octubre en el Museo Aquagraria, y a partir del mes de noviembre las sesiones continuarán todos los martes, a las 17.30 horas, en el centro cívico cultural.
La iniciativa está organizada por los Servicios Municipales de Infancia e Igualdad, en colaboración con el Museo Aquagraria, y ofrece un espacio de encuentro en el que padres, madres y cuidadores pueden compartir experiencias, resolver dudas y adquirir nuevas herramientas para la educación de sus hijos.
El programa incluye talleres, charlas y dinámicas familiares impartidos por profesionales de la educación y la psicología, con el propósito de abordar temas que van desde el embarazo y los primeros meses de crianza hasta la adolescencia. Entre los contenidos se encuentran cuestiones como la educación afectivo-sexual en la preadolescencia, la gestión emocional y la comunicación en familia, o las estrategias para educar desde la calma y la disciplina positiva.
Además de las sesiones formativas, la Escuela Municipal de Familias incorpora actividades lúdicas diseñadas para disfrutar del ocio compartido, como el circo en familia o los cantacuentos, que fomentan la conexión entre padres e hijos desde el juego y la creatividad.
Durante algunas charlas se ofrecerá un servicio de ludoteca gratuito, con inscripción previa para todas las familias interesadas.
- Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
- Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: '¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!
- El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- El aragonés que ha pasado de Agustinos a trabajar para el Real Madrid: 'La gente espera lo mejor de ti si llevas este escudo
- Un regalo del cielo. La crónica del Mutilvera-Real Zaragoza (1-3)
- El BOE confirma el calendario laboral de 2026 en Aragón: hasta cinco puentes
- Dos heridos de gravedad en una brutal colisión en la N-122 en Bulbuente (Zaragoza)