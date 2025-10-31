Educando en la prevención

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros vuelve a poner en marcha, un curso más, su programa educativo de carácter preventivo, una iniciativa consolidada que lleva catorce años formando al alumnado de los colegios de Ejea y sus pueblos en valores de convivencia, respeto, salud y uso responsable de la tecnología. El objetivo del plan es preparar a los menores para su entrada en la adolescencia, una etapa especialmente vulnerable, promoviendo desde edades tempranas una educación integral que abarque el bienestar físico, emocional y social.

La propuesta, coordinada desde el Área de Educación, Igualdad y Diversidad del consistorio, se desarrollará durante todo el curso escolar en los propios centros educativos. Abarca ocho ejes temáticos, adaptados a las necesidades actuales del alumnado, e implicará la participación de distintos profesionales, asociaciones y cuerpos locales.

El programa, que se extenderá a lo largo de todo el curso, ha recibido una valoración muy positiva por parte de los equipos directivos de los centros educativos, que recientemente se reunieron con representantes municipales para evaluar su desarrollo durante el pasado año.

Además, la iniciativa se complementará con el programa municipal de Escuela de Familias, mediante charlas dirigidas a padres y madres con contenidos similares, para reforzar la educación preventiva también desde el hogar.

Desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros se destaca que este conjunto de actuaciones «responde a la necesidad de diseñar políticas locales orientadas a la prevención y la intervención comunitaria», consolidando un modelo educativo que ha demostrado su eficacia y buena acogida entre alumnado, profesorado y profesionales colaboradores.