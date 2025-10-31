LA CITA SERÁ EL 22 DE NOVIEMBRE
Ejea Comercio celebrará su 35 aniversario con una gran gala
En la actualidad, la organización multisectorial agrupa a más de 160 asociados
La Crónica de Ejea
La Asociación Ejea Comercio celebra este año su 35º aniversario, una trayectoria marcada por el compromiso con el comercio local y con el desarrollo económico y social de Ejea de los Caballeros y sus pueblos.
Nacida en 1990, Ejea Comercio surgió con el objetivo de defender y representar a todas las empresas y profesionales del sector del comercio y los servicios del municipio. Hoy, 35 años después, la asociación se ha consolidado como una organización multisectorial que agrupa a más de 160 asociados, demostrando que la unión de los negocios es clave para lograr objetivos que, de manera individual, serían inalcanzables.
Para conmemorar este recorrido, la asociación celebrará la I Gala de Ejea Comercio, un evento especial que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 13.30 horas en el Hotel Ciudad de Ejea. La gala reunirá a asociados, representantes institucionales, colaboradores y amigos del comercio local en una jornada que combinará reconocimiento, inspiración y convivencia.
Durante más de tres décadas, Ejea Comercio ha sido un motor de dinamización del tejido empresarial local, impulsando campañas, acciones formativas y proyectos de colaboración público-privada que han contribuido al fortalecimiento del comercio de proximidad. Este aniversario supone una oportunidad para mirar al futuro con ilusión, fortaleciendo la unión del sector y reafirmando su compromiso con el desarrollo del comercio local.
«Cumplir 35 años es motivo de orgullo y de agradecimiento hacia todas las personas y negocios que han hecho posible este recorrido. La gala será un homenaje al esfuerzo compartido y una mirada al futuro del comercio local», señalaJuan Pons, presidente de Ejea Comercio.
