Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA CITA SERÁ EL 22 DE NOVIEMBRE

Ejea Comercio celebrará su 35 aniversario con una gran gala

En la actualidad, la organización multisectorial agrupa a más de 160 asociados

Ejea Comercio está de celebración

Ejea Comercio está de celebración

La Crónica de Ejea

Ejea de los Caballeros

La Asociación Ejea Comercio celebra este año su 35º aniversario, una trayectoria marcada por el compromiso con el comercio local y con el desarrollo económico y social de Ejea de los Caballeros y sus pueblos.

Nacida en 1990, Ejea Comercio surgió con el objetivo de defender y representar a todas las empresas y profesionales del sector del comercio y los servicios del municipio. Hoy, 35 años después, la asociación se ha consolidado como una organización multisectorial que agrupa a más de 160 asociados, demostrando que la unión de los negocios es clave para lograr objetivos que, de manera individual, serían inalcanzables.

Para conmemorar este recorrido, la asociación celebrará la I Gala de Ejea Comercio, un evento especial que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 13.30 horas en el Hotel Ciudad de Ejea. La gala reunirá a asociados, representantes institucionales, colaboradores y amigos del comercio local en una jornada que combinará reconocimiento, inspiración y convivencia.

Durante más de tres décadas, Ejea Comercio ha sido un motor de dinamización del tejido empresarial local, impulsando campañas, acciones formativas y proyectos de colaboración público-privada que han contribuido al fortalecimiento del comercio de proximidad. Este aniversario supone una oportunidad para mirar al futuro con ilusión, fortaleciendo la unión del sector y reafirmando su compromiso con el desarrollo del comercio local.

«Cumplir 35 años es motivo de orgullo y de agradecimiento hacia todas las personas y negocios que han hecho posible este recorrido. La gala será un homenaje al esfuerzo compartido y una mirada al futuro del comercio local», señalaJuan Pons, presidente de Ejea Comercio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents