Ejea estrena el nuevo mapa de transporte

El 6 de octubre, Ejea de los Caballeros fue escenario de la puesta de largo del lote 15 del nuevo mapa concesional de transporte por carretera puesto en marcha por el Gobierno de Aragón. Un acto que contó con la presencia del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, así como de la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, quien recordó que el nuevo mapa concesional fue creado por el anterior ejecutivo autonómico, presidido por Javier Lambán, y las líneas se han desplegado de manera progresiva. También estuvieron presentes otros miembros de la corporación municipal y consejeros de la Comarca de Cinco Villas.

Ajustes a las necesidades de los ejeanos

La medida duplica las conexiones con Zaragoza, mejora las rutas entre municipios y moderniza una red que llevaba décadas pidiendo una actualización profunda. Con esta reordenación, el servicio se extiende a 35 municipios de las comarcas de Cinco Villas, Ribera Alta de Ebro, Campo de Borja y Comarca Central de Zaragoza, con 67 paradas y una flota totalmente renovada. Los nuevos vehículos son híbridos y accesibles para personas con movilidad reducida, e incorporan tecnología digital que permite un seguimiento en tiempo real.

Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea, valoró positivamente el nuevo servicio y agradeció al consejero continuar con el proyecto que inició en su día el Gobierno de Javier Lambán, así como «haber incorporado las peticiones que viene realizando el Ayuntamiento de Ejea en los últimos meses para garantizar la prestación del servicio tal y como está en la actualidad» lo que ha permitido «mejorar la cobertura del transporte público entre Ejea y sus núcleos de población». La alcaldesa también señaló que esta reestructuración «responde a una necesidad social de primera magnitud».

Y es que la puesta en marcha de esta línea se realizó tras las reivindicaciones que el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha llevado a cabo en los últimos meses para ajustarla a las necesidades concretas de los ejeanos, y en mayor medida en las últimas semanas tras no autorizar a los vecinos y vecinas de Santa Anastasia, El Sabinar y Valareña el desplazamiento en autobús hacia Ejea. Estas reivindicaciones y modificaciones, para garantizar la prestación del servicio tal y como está en la actualidad, fueron abordadas en el último Pleno del Ayuntamiento de Ejea y han sido aceptadas por el Gobierno de Aragón, tal y como expuso el consejero. Los propios pliegos de contratación incluían la posibilidad de realizar los ajustes que fuesen necesarios para, una vez observado el funcionamiento del servicio, adaptarlo a las necesidades de los vecinos y vecinas del territorio. Los horarios oficiales pueden consultarse aquí.

Mejora urgente de las comunicaciones

Ladrero también aprovechó la ocasión para manifestar su preocupación por el desdoblamiento de la A-127. «El Gobierno de Aragón no atiende las demandas y las peticiones que ha realizado el Ayuntamiento de Ejea. Las obras que se van a llevar a cabo no se corresponden con la reivindicación histórica de este territorio». Así lo enfatizó la alcaldesa que reclamó, tal y como ha solicitado la Asociación Empresarial de las Cinco Villas, la modificación y la eliminación de todos obstáculos que hiciesen ineficiente y entorpeciesen la circulación por la carretera y que la conexión sea completa hasta el municipio de Gallur.

La alcaldesa ejeana volvió a poner sobre la mesa la falta de buenas comunicaciones en la comarca que, a pesar de ser la más extensa de Aragón, no cuenta con una carretera nacional, autovía o autopista y solicitó que se extienda una conexión con Gallur acorde a las necesidades de la zona.

El nuevo modelo de mapa concesional no solo amplía líneas: también reduce un 30% el precio del billete y ofrece abonos con descuentos de entre el 45% y el 60%.