Ejea y sus pueblos brillan en las Fiestas del Pilar

Durante las Fiestas del Pilar en Zaragoza, Ejea de los Caballeros y sus pueblos han tenido una participación significativa, con aportaciones culturales, taurinas y musicales que han reforzado su visibilidad en uno de los eventos más emblemáticos de Aragón y de España.

Grupo de la Asociación Taurina Alberto Álvarez.

La presencia ejeana comenzó el mismo día del pregón de las fiestas, con la Banda Municipal de Música de Ejea amenizando los festejos taurinos en la plaza de La Misericordia. Y en el coso fue también protagonista el torero Alberto Álvarez, natural de Valareña. Como cabeza de cartel, aunque no tuvo su despedida soñada, brindó un toro a su esposa y posteriormente se cortó la coleta despidiéndose así de una larga trayectoria en el toreo.

Grupo de Santa Anastasia.

Pero no solo en el ruedo. El 12 de octubre, en la Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, desfilaron numerosos grupos de la zona: Aires de Aragón, la Asociación Semillas de Valareña, la Asociación Taurina Alberto Álvarez, El Bayo, El Sabinar, Farasdués o Santa Anastasia, entre otros. Además, al día siguiente, varias entidades locales también participaron en la procesión del Rosario de Cristal.

Grupo de El Bayo.

El colofón llegó el 13 por la noche cuando el grupo de rock ejeano Tako, celebrando sus 40 años de trayectoria, cerró las fiestas con un pequeño concierto y una emotiva versión rock del clásico Somos de José Antonio Labordeta.

Grupo de Farasdués.

Mientras, la corporación municipal celebró del día de la Hispanidad el 12 de octubre, junto a la Guardia Civil de Ejea, cuya patrona es la Virgen del Pilar. La Banda de Música de Ejea de nuevo estuvo presente y puso la banda sonora en la celebración, en la que también participó la Policía Local.