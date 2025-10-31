Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRIGIDO A CHICAS Y CHICOS A PARTIR DE 6º DE PRIMARIA

El Espacio Joven prepara una tarde de Halloween terrorífica

LA CRÓNICA

EJEA DE LOS CABALLEROS

Ubicado en la primera planta del casino, el Espacio Joven ha vuelto a abrir sus puertas en octubre para ofrecer a la juventud ejeana un lugar de referencia para la convivencia, la creatividad y el ocio saludable, junto a una variada programación con propuestas para todos los gustos. Se trata de un punto de encuentro organizado por el Ayuntamiento de Ejea a través del Servicio de Juventud dirigido a chicos y chicas a partir de 6º de Primaria.

A lo largo del mes de octubre se han desarrollado torneos de tenis de mesa y karaoke, divertidos retos como el TikTok Challenge, proyecciones de cine juvenil con debate, juegos XXL, escape room, talleres de cocina y arte urbano.

El broche a este mes será una gran fiesta de Halloween el viernes 31 de octubre que empezará a las 17.00 horas con la bienvenida, para seguir con un pase de disfraces y concurso, el reto del sabor monstruoso, un animado photocall y, a partir de las 20.15 horas y hasta el cierre, una fiesta musical.

• 7 de noviembre: Taller ‘Educar en tiempos de pantallas sin perder la conexión’ con María Peralta (psicóloga)

• 8 de noviembre: ‘Arquímedes circus show’. Espectáculo familia con la Compañía Teatral Chéchare. Precio 3 euros.

• 14 de noviembre: Taller ‘Conocer y acompañar la adolescencia’ con Laura Monge (formadora).

• 22 de noviembre: Escape room ‘Desafío emocional en familia’ con María Peralta.

• 29 de noviembre: Cantacuentos con la Asociación Artística Ilógica. Premios 3 euros. sobre las emociones en familia con María Peralta

• Todos los martes. Ciclo ‘Con mi bebé en brazos’

