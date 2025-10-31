El Espacio Joven prepara una tarde de Halloween terrorífica

Ubicado en la primera planta del casino, el Espacio Joven ha vuelto a abrir sus puertas en octubre para ofrecer a la juventud ejeana un lugar de referencia para la convivencia, la creatividad y el ocio saludable, junto a una variada programación con propuestas para todos los gustos. Se trata de un punto de encuentro organizado por el Ayuntamiento de Ejea a través del Servicio de Juventud dirigido a chicos y chicas a partir de 6º de Primaria.

A lo largo del mes de octubre se han desarrollado torneos de tenis de mesa y karaoke, divertidos retos como el TikTok Challenge, proyecciones de cine juvenil con debate, juegos XXL, escape room, talleres de cocina y arte urbano.

El broche a este mes será una gran fiesta de Halloween el viernes 31 de octubre que empezará a las 17.00 horas con la bienvenida, para seguir con un pase de disfraces y concurso, el reto del sabor monstruoso, un animado photocall y, a partir de las 20.15 horas y hasta el cierre, una fiesta musical.

• 7 de noviembre: Taller ‘Educar en tiempos de pantallas sin perder la conexión’ con María Peralta (psicóloga)

• 8 de noviembre: ‘Arquímedes circus show’. Espectáculo familia con la Compañía Teatral Chéchare. Precio 3 euros.

• 14 de noviembre: Taller ‘Conocer y acompañar la adolescencia’ con Laura Monge (formadora).

• 22 de noviembre: Escape room ‘Desafío emocional en familia’ con María Peralta.

• 29 de noviembre: Cantacuentos con la Asociación Artística Ilógica. Premios 3 euros. sobre las emociones en familia con María Peralta

• Todos los martes. Ciclo ‘Con mi bebé en brazos’