GRUPO DE JOTA CINCO VILLAS
Exhibición folclórica de primer nivel
LA CRÓNICA
El Salón de Baile de Bardenas acogió el sábado 18 de octubre del XXII Festival Nacional de folclore con unos invitados de lujo impulsado por el Grupo de Jota Cinco Villas. Por el escenario pasaron tres grupos de tres comunidades diferentes que dieron una gran muestra del folclore tradicional de cada lugar.
El grupo Airiños de San Xulian, de Marin (Galicia), el Grupo de Coros y danzas Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real (Castilla la Mancha) y el grupo anfitrión, fueron los encargados de hacer disfrutar al público de una tarde espectacular.
Desde el Grupo de Jotas Cinco Villas agradecen a los participantes su cariño, compañerismo y su buen hacer por el folclore y dan las gracias «a las autoridades, al público asistente y a todas las personas que aportaron su granito de arena para que este evento pueda seguir adelante año tras año».
