Éxito rotundo del Mercado del Stock

La plaza de la Villa volvió a convertirse en el epicentro del comercio local con la celebración del XXXII Mercado de Stock de Ejea Comercio el 3 y 4 de octubre. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes disfrutaron de un ambiente dinámico, excelentes oportunidades de compra y un marcado respaldo al comercio de proximidad. Moda textil, calzado, complementos, artículos de decoración, menaje y moda infantiles fueron algunos de los sectores más demandados .

Desde Ejea Comercio, organizadora del evento, se valora muy positivamente el impacto de esta edición, tanto por el volumen de ventas como por el apoyo recibido. «El Mercado de Stock no solo permite dar salida al excedente de temporada, sino que se ha convertido en una herramienta clave para dinamizar el comercio local y fidelizar a la clientela», señalan.