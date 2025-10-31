La innovación rural se impulsa desde Ejea

La conexión entre Emprendimiento y Agenda Urbana ha centrado la 10ª Semana de la Persona Emprendedora de Ejea que se ha desarrollado entre el 25 y 30 de octubre con una importante novedad, las Jornadas Innovación y Medio Rural organizadas conjuntamente por Ayuntamiento de Ejea, Sofejea y Red Innpulso. De esta forma, durante los días 29 y 30 de octubre, Ejea se convirtió en punto de encuentro del conocimiento, la cooperación y las ideas transformadoras en el medio rural.

Tal y como explicó la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, con esta cita «queremos poner de manifiesto la ruralidad, la importancia de la innovación en el medio rural y para ello nos parece fundamental conocer todas las opciones de innovación que hay en el medio rural en todo el territorio nacional».

Las jornadas también contaron la presencia de la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo, quien destacó que «esta jornada es fundamental para mostrar, para compartir experiencias, y para aprender unos de otros de cómo podemos mejorar la vida de los ciudadanos a través de la innovación en el medio rural». Por su parte, la presidenta de la Red Innpulso, Olga Morales, incidió en la importancia de contar con foros como este para «poder encontrar soluciones conjuntas a los retos a los que nos enfrentamos».

Y es que, dentro de las Jornadas de Innovación y Medio Rural, hubo espacios para el diálogo, para la reflexión, para compartir experiencias e incluso para inspirar como ocurrió con la primera ponencia de Aurelio García, experto en innovación social, que recordó que «el territorio rural es, más que nunca, un espacio de oportunidades y creatividad». Seguidamente, se desarrolló un interesante diálogo sobre la cooperación público-privada en los ecosistemas de innovación, con la participación de Adefo Cinco Villas, el Ayuntamiento de Urriés y Alianzas de Alma Natura, y se presentaron las diferentes líneas de financiación disponibles para proyectos de desarrollo rural como son las ayudas Leader, las ayudas del Reto Demográfico y el Programa Ciudad Laboratorio. La tarde se completó con talleres sobre los grandes desafíos del mundo rural: la retención y atracción del talento, la necesidad de vivienda y el empleo vinculado a la especialización económica territorial.

De nuevo la jornada del jueves volvió a iniciarse con una ponencia inspiradora a cargo esta vez de Pablo Maderuelo, a la que siguió una mesa redonda en la que se habló de las Políticas públicas para la innovación en los territorios rurales en la que hubo representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y la Diputación Provincial de Zaragoza. Tras ella, llegó el turno de compartir experiencias en un panel en el que participaron de nuevo diferentes entidades para aportar su visión en torno a los grandes retos que enfrenta el medio rural: la Asociación Reviviendo (vivienda), Sofejea (empleo y especialización económica), el Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón (gestión forestal), Universa (retención del talento) y LAB Benaguacil (cultura e identidad).

Festival rural

A lo largo de ambas jornadas, los participantes pudieron disfrutar de cafés y almuerzos networking con los mejores productos locales, gracias a la colaboración de La Despensa de las Cinco Villas y Adefo Cinco Villas. Y precisamente Adefo, en este caso de la mano del proyecto Pon Aragón en tu mesa, fue el organizador del Mercado en ruta, Festival Rural con el que el sábado 25 de octubre se abrió la Semana de la Persona Emprendedora. Una cita que acercó al público la riqueza agroalimentaria y gastronómica del territorio, para fomentar el consumo de los productos locales y dar visibilidad a quienes sostienen la actividad económica de nuestros pueblos.

El resultado fue mucho más que un mercado. Más de 900 personas pasaron por los estands de los 19 productores agroalimentarios participantes. Además, se pudo disfrutar de la música de Dj Alberto Tauste y sus entrevistas a los productores, además de las diferentes propuestas: la cocina en directo de Luis Berzosa, profesor del IES Miralbueno; los talleres infantiles de repostería creativa a cargo de Dulces Locuras y Cuquigalletas, y la zona de compra, tapeo y degustación, donde los productos locales fueron los auténticos protagonistas. Y la jornada también destacó por las nuevas alianzas surgidas entre productores.

Llegar a los jóvenes

Otro de los objetivos de la semana es siempre acercar la figura de los emprendedores a los jóvenes. Por eso, en todas las ediciones hay una actividad dirigida a ellos que en este caso se celebró el 27 de octubre en el centro cívico. En la misma, 140 estudiantes de los ciclos de FP de los IES Reyes Católicos y Cinco Villas pudieron conocer lo que es la Agenda Urbana y el plan local de Ejea de la mano de los técnicos de Tech friendly.

Además, se presentaron los proyectos de dos emprendedoras locales, Eva Ciudad y Laura López, instaladas en la incubadora de empresas y quienes compartieron con los presentes su experiencia. Para acabar, se realizó un taller en el que fueron los propios alumnos los que propusieron nuevas iniciativas de emprendimiento con base en el plan local ejeano.

También en el marco de esta semana se llevó a cabo la entrega de los Premios Monta tu Empresa, que promueve el Ayuntamiento de Ejea.

La Semana de la Persona Emprendedora en Ejea está organizada por el Ayuntamiento de Ejea y Sofejea, y cuenta con la colaboración de varias entidades.