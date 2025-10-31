Javier Lambán recibirá la Gran Cruz de Carlos III

El Consejo de Ministros aprobó el martes 7 de octubre conceder, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a Javier Lambán, quien fuera concejal y alcalde de Ejea de los Caballeros, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, presidente del Gobierno de Aragón y senador.

La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona.

La Gran Cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la familia real y jefes de Estado y de Gobierno.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros celebra y se suma a este reconocimiento de Javier Lambán, con el que se honra su memoria, como una persona crucial en el desarrollo social y económico de Ejea de los Caballeros y de Aragón, impulsor de grandes consensos y acuerdos sociales y políticos, además de garante del Estado Social y Democrático de Derecho, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Aragón.

De hecho, este no es el único reconocimiento que ha recibido el político ejeano a título póstumo. Su viuda, Marisa Lázaro, recogió también a principios de este mes el Premio 8 de Octubre concedido a Lambán por Societat Civil Catalana por su defensa de la democracia, el Estado de derecho y la igualdad de los españoles.

Y, próximamente, en la antesala del día de la Constitución, Lambán será también reconocido con el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, que entrega el Ejecutivo autonómico aragonés desde 2023.