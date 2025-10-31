Ladrero visita el taller de Arcadia

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, realizó a finales de octubre una visita a Arcadia Fundación Agustín Serrate en la que pudo conocer de primera manos las iniciativas de esta red que acompaña a las personas con enfermedad de salud mental grave en la construcción de un nuevo proyecto de vida.

En Ejea de los Caballeros, Arcadia promueve la inserción sociolaboral de personas con enfermedad mental grave a través de diferentes programas de intervención. En el Centro de Recuperación Psicosocial (calle Molino Bajo 17) se imparte un taller prelaboral, en el Centro Iberis (calle Molino Bajo 35) talleres de cartelería, jardinería, manipulados y limpieza, y en el Polígono Valdeferrín, de lavandería.