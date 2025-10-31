En marcha los trabajos de exhumación de la gran fosa del cementerio de Ejea

Hace ahora once meses, las asociaciones memorialistas lideradas por el Batallón Cinco Villas y un grupo de arqueólogos comenzaron las catas en el cementerio de Ejea de los Caballeros, para confirmar lo que era un secreto a voces: bajo su tierra se esconde una fosa común con los restos de en torno a 160 represaliados por el bando franquista durante la Guerra Civil española. Desde el pasado 17 de octubre y hasta el próximo 15 de noviembre, se están llevando a cabo los trabajos de exhumación de estos cuerpos para su posterior identificación y devolución a las familias.

La presentación del proyecto tuvo lugar el 29 de octubre en el centro cívico con presencia de todas las entidades implicadas. | SERVICIO ESPECIAL

Este gran proyecto de memoria democrática, el más grande de los que se desarrolla en Aragón, se presentó en sociedad el miércoles 29 de octubre, en un evento que llenó el salón de actos del centro cívico ejeano, una muestra del interés y la trascendencia de una iniciativa que es fruto de la colaboración de numerosas entidades: la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Comarca de las Cinco Villas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas y el propio Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Cabe recordar que hasta el 31 de diciembre de 1936 fueron detenidas e ingresadas en la prisión de Ejea de los Caballeros un total de 501 personas, de las cuales al menos 365 fueron sacadas allí para ser asesinadas. Ahora, este proyecto permitirá recuperar esos restos de familiares y conocidos, y así darles el digno descanso que merecen. Todas estas actuaciones se presentaron en un acto público que contó con la participación de Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea; Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas de Memoria Democrática; Fernando Beltrán, delegado del Gobierno de España en Aragón; Nerea Marín, diputada provincial de Memoria Democrática; Santos Navarro, presidente de Comarca Cinco Villas; Javier Sumelzo, representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas; y Javier Ruiz, miembro del equipo arqueológico.

En su intervención, Teresa Ladrero destacó que «hay mucha esperanza por parte de los familiares para recuperar a las víctimas» y recordó que tanto el Ayuntamiento de Ejea como la Diputación de Zaragoza colaboran para que esto sea una realidad y «dignifiquemos y recuperemos el buen nombre de las víctimas». En la misma línea se mostró la diputada Nerea Marín, quién subrayó que la Diputación de Zaragoza va a «seguir trabajando para dignificar la memoria de estas personas y para darle sepultura y paz a sus familias».

Labor pedagógica

Y, aunque el proyecto se centra en la exhumación de los restos, quiere ir también un paso más allá. «Queremos hacer una labor pedagógica», explica el historiador ejeano José Antonio Remón, a los pies del hoyo que los arqueólogos cavan y tratan con mimo para desenterrar los cuerpos. Por ello, se han organizado charlas y visitas con los dos institutos de la localidad, el IES Reyes Católicos y el IES Cinco Villas. «Es muy importante que los chicos y chicas puedan verlo», incide Remón, profesor ya jubilado de Historia en Secundaria.

Bajo la zanja se escondieron a la fuerza, poco después del golpe de Estado a la II República, las historias de ciudadanos de a pie, muchos de ellos sin una significación política clara. Sobre ella, el ayuntamiento ejeano instaló un monolito en 2008 que recuerda los nombres de los 417 fusilados en la zona, 388 hombres y 29 mujeres, pertenecientes a un total de 30 localidades. Dicho monumento, al igual que la propia fosa y el muro de fusilamiento, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2022 por el Gobierno autonómico de Javier Lambán.

La primera campaña, realizada el otoño pasado, ya permitió recoger la muestra de una treintena de familiares, que fueron enviadas a un laboratorio de Barcelona, aunque hay alguno de ellos que puede tener hasta a cuatro ascendientes en Ejea. Ahora, la exhumación de los cuerpos pretende cerrar la herida. Primero, se llevarán a un local en el propio cementerio municipal, cedido por el consistorio. Ahí se les extraerá la muela y se mandará igualmente al laboratorio, para así cotejar las muestras de ADN.

El trabajo, eso sí, no se completará durante este mes, sino que se trata de la primera fase.