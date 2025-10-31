El otoño cultural de Ejea arranca con intensidad

El Otoño Cultural ya ha comenzado en Ejea de los Caballeros. Bajo el lema En otoño, al calor de la cultura, el ayuntamiento ha puesto en marcha una programación que se prolongará hasta el 13 de diciembre y que convertirá los sábados otoñales en una cita fija con el arte escénico.

La nueva edición propone nueve espectáculos —seis de teatro, dos de danza y uno de música— con una destacada presencia de compañías aragonesas, que representan dos tercios del cartel, junto a tres formaciones de ámbito nacional. El objetivo es ofrecer un equilibrio respecto al verano, cuando los Conciertos del Agua estuvieron dedicados exclusivamente a la música, y abrir ahora el foco hacia otras disciplinas.

El ciclo se abrió el 18 de octubre con la compañía Teatro del Temple, una de las más reconocidas del panorama aragonés, que presentó su versión de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca; y el 25 de octubre será el turno de Ol-vi-do, de Biribú Teatro, una pieza que reflexiona sobre la memoria y las emociones.

Una programación diversa y continuada

Tras este arranque, el Otoño Cultural continuará cada sábado con propuestas que recorrerán distintos géneros y estilos. El 1 de noviembre llegará la danza contemporánea con Circle of Trust & Logela y su montaje Suirrealismo, mientras que el 8 de noviembre los actores Pepe Lorente y Javier Macipe ofrecerán un espectáculo musical en el que cantan a La Estrella Azul, su última película ganadora de varios premios en los Goya. A partir de entonces, el programa continuará con producciones como Las hermanas de Manolete, de El Reló Producciones (22 de noviembre); Noche de Reyes, de Nasú Teatro y El Gato Negro (29 de noviembre); o Yo sobreviví a la EGB, monólogo de Jordi Mercs (6 de diciembre).

La programación infantil también tendrá su espacio con actuaciones y espéctaculos tan divertidos como La gota aventurera, de Teatro Arbolé, el 7 de diciembre, y el cierre correrá a cargo de la Compañía La Mov, que pondrá en escena El Lago, una reinterpretación contemporánea de El lago de los cisnes, el 13 de diciembre.

La nueva edición del Otoño Cultural de Ejea reafirma así la apuesta del municipio por la diversidad artística y la calidad escénica, ofreciendo una programación continua de espectáculos que combina las artes escénicas y que invita a disfrutar cada sábado.

Con propuestas para todos los públicos y una clara vocación de equilibrio entre tradición y modernidad, el teatro ejeano volverá a ser, durante los próximos meses, el mejor refugio frente al frío: un lugar donde el otoño se vive, literalmente, al calor de la cultura.