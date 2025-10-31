Pedaladas de vida y valores
Ejea de los Caballeros volvió a convertirse este fin de semana en el corazón del ciclismo y la convivencia familiar con la VIII edición de Educando con el ciclismo, una cita que ya es tradición en el calendario deportivo aragonés. Organizado por la asociación Ciclismo es Vida, el evento reunió a cientos de personas en torno a la bicicleta, la educación y los valores que hacen grande este deporte: el esfuerzo, el respeto y la colaboración.
El sábado, el Museo Aquagraria fue punto de encuentro para aficionados, escolares y amantes del ciclismo de todas las edades. La jornada se abrió con una presentación de la Movistar Team Academy, que insistió en la importancia de formar deportistas desde la base, tanto en lo técnico como en lo humano. Le siguió una entrevista al joven corredor Raúl García Pierna, quien recordó que «cada kilómetro enseña algo, y no siempre tiene que ver con ganar».
El momento más esperado llegó con la mesa redonda sobre ciclismo profesional, con nombres como Sara Martín, Juanjo Oroz, Hugo de la Calle o Manu Mateo, que compartieron experiencias y anécdotas del pelotón. Todos coincidieron en destacar que el ciclismo «educa en valores que duran toda la vida».
Por la tarde, el protagonismo fue para los más pequeños con el IX Trofeo de Escuelas David Cañada, que llenó la avenida Cosculluela y el paseo Constitución de color, ilusión y ganas de aprender. Padres, madres y entrenadores animaron a los jóvenes corredores en un ambiente festivo. «Aquí lo importante no es el podio, sino aprender a disfrutar del esfuerzo», comentaba uno de los organizadores.
El domingo amaneció con las calles de Ejea tomadas por un pelotón multicolor en la salida controlada Educando con el ciclismo, que reunió a ciclistas profesionales y aficionados en un recorrido compartido en modalidades BTT y carretera. No fue una competición, sino una celebración colectiva del amor por la bicicleta y el entorno.
Mientras tanto, en el entorno del Aquagraria se desarrollaron talleres de educación vial, yincanas ciclistas, un paseo familiar por la Ciudad del Agua y una espectacular exhibición en la nueva pista de pump track a cargo de campeones nacionales, que despertó la admiración de grandes y pequeños.
El broche final llegó con una comida de convivencia en el Recinto Ferial de la Ciudad del Agua, donde se sortearon regalos y se compartieron anécdotas de un fin de semana redondo.
Un año más, Educando con el ciclismo volvió a demostrar que el deporte puede ser una poderosa herramienta educativa y social. Durante dos días, Ejea de los Caballeros se transformó en una gran escuela sobre ruedas, donde cada pedalada fue una lección de compañerismo, alegría y vida saludable.
Por ello, desde la asociación Ciclismo es Vida, impulsora de estas jornadas, quieren dar las «gracias a todos los que habéis venido y participado este año». Además, no dudan en afirmar que esta cita «tiene mucha vida y estamos convencidos de que vamos a seguir creciendo», concluyen.
