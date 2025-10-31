El talento con sello ejeano tiene premio

Los proyectos Pintura y Decoración Arlam, Arra Experiencias Lingüísticas y Fisioterapia Neurológica – Irene Gilaberte Gimeno han sido este año los ganadores del Concurso Monta tu Empresa 2025.

La entrega de los premios tuvo lugar el 28 de octubre en el Centro de Arte y Exposiciones, en el marco de la 10ª Semana de la Persona Emprendedora. Estos galardones reconocen la iniciativa, la innovación y el compromiso con el territorio de tres proyectos que reflejan la diversidad y el talento del ecosistema emprendedor de las Cinco Villas. Cada uno de los premiados recibirá 3.000 euros brutos, la disposición de un stand de 12 m² en la Feria de Ejea 2027 y asesoramiento personalizado en la puesta en marcha de su proyecto, como apoyo al desarrollo y consolidación de su iniciativa empresarial.

Ganadores

Los hermanos Guillermo y Eduardo Arnal Lambán impulsan una ambiciosa modernización de su empresa familiar, Pintura y Decoración Arlam. Tras casi dos décadas en el sector, apuestan por la instalación del primer túnel de pintado automatizado con pintura en polvo de la comarca, una tecnología más rápida y ecológica. Con este proyecto buscan reforzar su posición como referente regional y nacional en el pintado industrial y agrícola.

Por su parte, el emprendedor Andrés Fernández Samper ha transformado su pasión por el inglés en un proyecto educativo pionero: Arra Experiencias Lingüísticas. Su iniciativa ofrece campamentos, colonias y actividades extraescolares donde se aprende inglés de forma natural y vivencial, sin salir del entorno rural. Con profesores nativos y jóvenes monitores locales, Arra combina innovación pedagógica e impacto social, generando empleo y fortaleciendo el arraigo en el territorio.

También ha sido premiada la fisioterapeuta Irene Gilaberte Gimeno, que ha puesto en marcha en Ejea de los Caballeros el primer servicio especializado en rehabilitación neurológica de la comarca de las Cinco Villas. Su consulta ofrece tratamientos personalizados para pacientes con patologías neurológicas y adultos mayores, un servicio hasta ahora disponible solo en grandes ciudades. Esta emprendedora apuesta por la atención cercana, el acompañamiento continuo y la calidad técnica, con el objetivo de acercar la fisioterapia avanzada a su territorio y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.