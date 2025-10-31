FORMACIÓN CONTINUA PARA PERSONAS MAYORES
La UEZ abre el curso con una lección sobre el amor y el Derecho aragonés
LA CRÓNICA
La Universidad de la Experiencia (UEZ) inauguró el 16 de octubre el nuevo curso académico en Ejea de los Caballeros con un acto celebrado en el salón de actos del Centro Cívico Cultural. La cita reunió a autoridades académicas, representantes municipales y al alumnado del programa, que un año más refuerza su compromiso con la formación continua de las personas mayores en la localidad.
El director de la UEZ, Ángel Luis Monge, y el jefe de estudios, Pedro Ciria, encabezaron la parte institucional junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ejea, Víctor Usán, quien destacó la consolidación del programa en el municipio y la buena acogida que mantiene curso tras curso.
Durante la ceremonia se presentó la memoria del curso 2024-2025 y se hizo entrega de los diplomas al alumnado que ha completado los distintos ciclos formativos de la Universidad de la Experiencia, un reconocimiento al esfuerzo y la constancia de los participantes.
El momento central de la jornada lo protagonizó la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Carmen Bayod, quien ofreció la lección inaugural bajo el título El amor y el Derecho Aragonés.
En total, más de un centenar de alumnos y alumnas, 112 matriculados en el curso 2025-2026 asistieron al acto, que también estuvo abierto al público general. La Universidad de la Experiencia se consolida así como un espacio de aprendizaje, convivencia y, sobre todo, de adaptación a los nuevos tiempos, y todo en Ejea de los Caballeros, donde el interés por la cultura, la historia y el conocimiento no entiende de edades.
