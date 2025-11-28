Abiertas las inscripciones al certamen coral de Ejea de los Caballeros

Tras más de medio siglo de historia, el Certamen Coral de Ejea celebrará una nueva edición del 10 al 12 de abril de 2026 y ya ha abierto las inscripciones a las agrupaciones interesadas en participar en un concurso que se ha convertido en uno de los más prestigiosos del país y por él han pasado más de 30.000 coralistas.

El Certamen Coral de Ejea mantendrá la misma estructura de concurso que en ediciones anteriores con dos categorías: juvenil y adulto. En ambas, las agrupaciones podrán ser de voces mixtas o de voces iguales (blancas o graves). Las inscripciones están abiertas hasta el 15 enero y la dotación total de premios para todas las categorías asciende a 13.500 euros.

Además, este año como novedad, el ganador del Gran Premio Nacional de Canto Coral en categoría adulto, además de participar como siempre en el GP 2027, y si gana este GP, además de un premio económico, dará un concierto en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, uno de los festivales corales más prestigiosos de España y tiene carácter internacional.

Por otro lado, las agrupaciones juveniles deberán interpretar cuatro obras: una de tema aragonés con raíz y estructura populares y otras tres obras de libre elección. En el caso de los coros adultos, interpretarán una obra obligada, Mañana, del compositor aragonés Carlos Esteban Gracia.

El Certamen Coral de Ejea de los Caballeros está organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Ejea con la colaboración de Sofejea y de la Coral Polifónica Ejea.