CICLO ‘CON MI BEBÉ EN BRAZOS’
El Ayuntamiento de Ejea reafirma su compromiso con las familias
La Crónica de Ejea y Pueblos
Este mes de noviembre han dado comienzo los encuentros Con mi bebé en brazos, una iniciativa del consistorio ejeano que tiene como propósito acompañar y cuidar a las familias durante las etapas del embarazo, parto, postparto y los primeros años de crianza, ofreciendo un lugar seguro de encuentro e intercambio respetuoso, donde compartir saberes, inquietudes, dudas y emociones sobre lo que supone ser madre, ser padre y criar.
Las primeras sesiones corrieron a cargo de la fisioterapeuta Irene Yera, que abordó los cuidados perineales durante el postparto y los lavados nasales en bebés.
Próximas citas
Ya en diciembre, Laura Sola, matrona y asesora de lactancia, hablará de como manejar el dolor en el parto, lactancia y postparto los días 2 y 9 de diciembre a las 17.30 horas. Finalmente, como broche de oro a este interesante ciclo, el 11 de diciembre Diego Ruiz, odontólogo pediátrico, ofrecerá claves valiosas sobre salud bucodental en los primeros años de vida. Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a familias aunque se debe confirmar asistencia previamente.
Escuela de Familias
Los encuentros Con mi bebé en brazos forman parte de la programación de la Escuela Municipal de Familias que acoge charlas y talleres entre octubre y diciembre en el Museo Aquagraria. El sábado 29 de noviembre tendrá lugar Cantacuentos, un espectáculo infantil para familias y niños hasta cinco años a cargo de la Asociación Artística Ilógica, a las 17.00 horas.
La última cita se celebrará el sábado 13 de diciembre con la presentación de Francisco Castaño, asesor y orientador familiar, de su nuevo libro y conferencia sobre los cinco principios básicos para educar con disciplina positiva.
