PRESENTACIÓN
El calendario más solidario se hace un hueco en la pared
La Crónica de Ejea y Pueblos
Ejea de los Caballeros
Cuando se acerca el final del año, hay una cita ineludible marcada en el calendario social ejeano y, aunque parezca reiterativo, es precisamente la presentación de un calendario muy especial. El almanaque que desde hace ya once años impulsa Foto Samper a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
En esta ocasión, la cita será el 30 de noviembre a las 18.00 horas en el Teatro de la Villa de Ejea de los Caballeros. La tarde promete emociones y sorpresas, ya que durante el acto habrá también sorteo de regalos entre los presentes.
