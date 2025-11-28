Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PRESENTACIÓN

El calendario más solidario se hace un hueco en la pared

La cita será el 30 de noviembre en el Teatro de la Villa. | SERVICIO ESPECIAL

La cita será el 30 de noviembre en el Teatro de la Villa. | SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ejea y Pueblos

Ejea de los Caballeros

Cuando se acerca el final del año, hay una cita ineludible marcada en el calendario social ejeano y, aunque parezca reiterativo, es precisamente la presentación de un calendario muy especial. El almanaque que desde hace ya once años impulsa Foto Samper a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

En esta ocasión, la cita será el 30 de noviembre a las 18.00 horas en el Teatro de la Villa de Ejea de los Caballeros. La tarde promete emociones y sorpresas, ya que durante el acto habrá también sorteo de regalos entre los presentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents