El camino del Paraje de La Val de Bailó ya se ha reparado

El Ayuntamiento de Ejea, a través del Servicio de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, ha llevado a cabo el acondicionamiento del camino municipal denominado Paraje de La Val de Bailo situado en el monte MUP 292 Tierra Plana y Aliagares.

El consistorio, consciente de la importancia del mantenimiento de los caminos rurales para el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas, la vertebración territorial, realiza todos los años este tipo de obras de mantenimiento en las infraestructuras que lo se deterioran con el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas.

En este caso, el camino del Paraje de La Val de Bailo presentaba un firme irregular, carecía en algunos tramos del ancho suficiente lo que provocaba la dificultad de tránsito y seguridad de los usuarios. Se ha procedido mediante la consolidación del firme con el aporte de zahorras naturales procedentes de la Cantera municipal 455, la compactación y ampliación del ancho en los tramos que impidía la correcta circulación de los vehículos.

Las obras han contado con una aportación económica de 48.398 euros de la Diputación de Zaragoza dentro de su Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) para 2025.

Estas obras, financiadas por el PLUS, se unen a otras que el ayuntamiento realiza con fondos propios en el compromiso de facilitar y fomentar los usos y aprovechamientos agrícolas, ganaderos, cinegéticos y deportivos de forma segura y sostenible. Además continua realizando obras, con la colaboración de las Comunidades de Regantes y con la maquinaria de la Diputación de Zaragoza, para el mantenimiento de caminos públicos.