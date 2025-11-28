Hasta 55 bikers, desde los 5 años hasta más de 60, se dieron cita el domingo 23 de noviembre en la Final de la Copa de Aragón de Pumptrack celebrada en las nuevas instalaciones para este deporte en Ejea. La competición, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea, la Federación Aragonesa de Ciclismo, el Gobierno de Aragón y el Club BMX School y Sport Support de Zaragoza, buscaba consolidar el pumptrack como una disciplina en auge y crear afición entorno a este deporte en Ejea.

El circuito de Ejea acoge por primera vez la Copa de Aragón

Entre los datos más destacados esta la participación de un biker de 74 años, el más veterano de la prueba. Además, se disputo sin ningún tipo de incidencia, ya que no hubo ninguna caída, algo fuera de lo común en la Copa de Aragón, según indica Rafa Izquierdo, del Club BMX School Zaragoza.

Esto indica la seguridad de una pista muy actual construida en febrero por la empresa Pumptrack Park, uno de los grandes referentes dentro del sector. Una pista divertida para montar que los participantes destacaron de forma positiva por su tamaño y trazabilidad, con rectas y saltos muy técnicos y variados.

En cuanto a la prueba, Ángel Esteban de la Categoría Cadete, hizo el tiempo récord del día parando el cronometro en 15,68 segundos. Además, participaron también tres bikers locales. El ejeano Alberto Pascual consiguió subir al pódium tanto en la general como en categoría Cadete, quedando tercero con un tiempo de 17,34 segundos. Los otros dos participantes del pueblo fueron los hermanos Mena, Leo y Noah, que participaron en las categorías Infantil y Principiante.

Tras esta prueba, el circuito de Ejea continuará acogiendo eventos de alto nivel como este. El siguiente será la prueba del Campeonato de España que se disputará el 24 de mayo del año que viene y actraerá a alrededor de 130 participantes de distintas partes del país. Un evento, esperan que sirva para que cada vez sean más las personas que se acerquen a Ejea a practicar este deporte.

Con estas citas, Ejea reafirma su compromiso para acoger eventos deportivos de gran nivel tras acoger durante este año otras pruebas como el partido de pretemporada del Casademont Zaragoza contra el Bilbao Basket, el Torneo Internacional de Balonmano del pasado mes de agosto o la Titan Race, una carrera de obstáculos que reunió a 270 corredores.