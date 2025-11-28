I GALA DE EJEA COMERCIO
Ejea celebra 35 años de compras y escaparates
LA CRÓNICA
La I Gala de Ejea Comercio, celebrada en el Hotel Ciudad de Ejea, se convirtió en un evento memorable que reunió a más de 100 asistentes entre comerciantes, instituciones y amigos del comercio local. La gala, que celebraba los 35 años de trayectoria de Ejea Comercio, estuvo marcada por un ambiente mágico repleto de risas, emoción, ilusión y un profundo sentimiento de unión.
Momentos especiales
La jornada comenzó con una recepción y un cóctel de bienvenida para todos los asistentes, seguido de la inspiradora ponencia del reconocido comunicador Sergio Ayala, quien ofreció una charla cargada de motivación, liderazgo y actitud emprendedora que despertó risas y reflexiones entre todo el público.
Tras una exquisita comida networking, la gala dio paso a uno de los momentos más esperados: los reconocimientos a figuras clave de la historia del comercio local. Entre ellos destacaron: Yolanda Roldán -fundadora de Ejea Comercio y presidenta entre 1990 y 1997-, homenajeada por su visión y por poner los cimientos de lo que hoy es la asociación y Javier Díez - presidente de Ejea Comercio entre los años 1997 y 2008-, reconocido por su compromiso y por impulsar una etapa clave de consolidación.
La emoción también llegó de la mano de la Asociación de Comercio y Hostelería de Benetússer, invitados especiales que no quisieron perderse esta cita y con quienes Ejea Comercio mantiene una estrecha relación desde la fatídica dana que unió a ambas entidades.
La fiesta del comercio culminó con el broche de oro de la mano de RockyPop Band, que llenó la sala de energía, baile y un ambiente inmejorable para cerrar una jornada inolvidable.
Un comercio vivo
Juan Pons, presidente de Ejea Comercio, destacó: «Esta gala demuestra que el comercio de Ejea está vivo, unido y preparado para seguir creciendo. Celebrar 35 años juntos es un orgullo, pero hacerlo con tanta emoción y tanta gente apoyándonos es, sin duda, nuestro mayor premio».
El evento contó con el apoyo imprescindible de sus principales entidades colaboradoras: el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, la Comarca de las Cinco Villas y Caja Rural de Aragón, cuyo compromiso con el comercio local fue destacado a lo largo de toda la jornada.
- Valery, jugador del Real Zaragoza, a corazón abierto: 'El año pasado caí en un gran abismo del que me costó mucho salir'
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
- El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
- La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años
- Los vecinos de Mallén se toman con humor las obras en la A-68: “Lo que en China se hace en seis meses, aquí ha costado quince años”
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Juan del Val: 'Cercanos, amables y simpáticos
- Felipe Moreno, Txema Indias y el gran Leganés. 'Si le dan tiempo, al Zaragoza lo sube seguro