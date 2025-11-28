Ejea celebra 35 años de compras y escaparates

La I Gala de Ejea Comercio, celebrada en el Hotel Ciudad de Ejea, se convirtió en un evento memorable que reunió a más de 100 asistentes entre comerciantes, instituciones y amigos del comercio local. La gala, que celebraba los 35 años de trayectoria de Ejea Comercio, estuvo marcada por un ambiente mágico repleto de risas, emoción, ilusión y un profundo sentimiento de unión.

Los homenajeados fueron Yolanda Roldán y Javier Díez. | SERVICIO ESPECIAL

Momentos especiales

Hubo más de 100 asistentes entre comerciantes, instituciones y amigos del comercio. | SERVICIO ESPECIAL

La jornada comenzó con una recepción y un cóctel de bienvenida para todos los asistentes, seguido de la inspiradora ponencia del reconocido comunicador Sergio Ayala, quien ofreció una charla cargada de motivación, liderazgo y actitud emprendedora que despertó risas y reflexiones entre todo el público.

Tras una comida ‘networking’, la gala dio paso a la entrega de reconocimientos. | SERVICIO ESPECIAL

Tras una exquisita comida networking, la gala dio paso a uno de los momentos más esperados: los reconocimientos a figuras clave de la historia del comercio local. Entre ellos destacaron: Yolanda Roldán -fundadora de Ejea Comercio y presidenta entre 1990 y 1997-, homenajeada por su visión y por poner los cimientos de lo que hoy es la asociación y Javier Díez - presidente de Ejea Comercio entre los años 1997 y 2008-, reconocido por su compromiso y por impulsar una etapa clave de consolidación.

La emoción también llegó de la mano de la Asociación de Comercio y Hostelería de Benetússer, invitados especiales que no quisieron perderse esta cita y con quienes Ejea Comercio mantiene una estrecha relación desde la fatídica dana que unió a ambas entidades.

La fiesta del comercio culminó con el broche de oro de la mano de RockyPop Band, que llenó la sala de energía, baile y un ambiente inmejorable para cerrar una jornada inolvidable.

Un comercio vivo

Juan Pons, presidente de Ejea Comercio, destacó: «Esta gala demuestra que el comercio de Ejea está vivo, unido y preparado para seguir creciendo. Celebrar 35 años juntos es un orgullo, pero hacerlo con tanta emoción y tanta gente apoyándonos es, sin duda, nuestro mayor premio».

El evento contó con el apoyo imprescindible de sus principales entidades colaboradoras: el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, la Comarca de las Cinco Villas y Caja Rural de Aragón, cuyo compromiso con el comercio local fue destacado a lo largo de toda la jornada.