Ejea continúa estrechando lazos con Portogruaro desde las aulas

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha iniciado los contactos para lanzar un nuevo programa de intercambio entre centros educativos ejeanos y centros de la ciudad italiana de Portogruaro, con la que está hermanada desde el año 2008. Todo ello con el objetivo de afianzar las relaciones entre los municipios.

En la primera reunión, que tuvo lugar en el consistorio, estuvieron presentes representantes del IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros. En este centro podrán beneficiarse del programa los alumnos que forman parte del coro, principalmente de 1º y 2º de la ESO, aunque también hay algunos de 3º, según explica la coordinadora del proyecto, Primitiva Alcusón.

Actualmente son cerca de 30 alumnos y desde el centro esperan que puedan acceder a este intercambio el máximo número posible de estudiantes. Este programa se une al que ya está en marcha con la ciudad francesa de Marmande, con la que también esta hermanada Ejea, y desdel centro esperan seguir contando con el apoyo de los tres ayuntamientos para futuros encuentros.

La duración de esta estancia será de una semana y durante estos días los alumos tendrán la oportunidad de convivir con las familias de los estudiantes italianos, lo que les permitirá conocer la ciudad y la cultura de esta zona. La fecha está todavía por confirmar pero se espera que comiencen a partir de mayo del 2026 coincidiendo con el Día de Europa.

Además de estos intercambios con la ciudad italiana, desde el IES Reyes Católicos se realizan intercambios con varias ciudades europeas de países como Hungría, Eslovaquia o el ya mencionado con Francia. En este caso están dirigidos a alumnos de 1º de Bachillerato y 3º de la ESO que cursan la asignatura de inglés, francés o Ciencias. Los alumnos que van a Hungría comenzarán enero, mientras que los de Eslovaquía y Francia en marzo. Por otro lado, desde el centro también organizan programas de prácticas internacionales para los alumnos que finalizan sus estudios.

Estos programas de intercambios escolares en el IES Reyes Católicos se llevan a cabo desde el año 2022.