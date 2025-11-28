Ejea estrena aula para el examen de conducir

La Jefatura Provincial de Tráfico en la provincia de Zaragoza puso en marcha el 19 de noviembre una nueva aula informatizada en Ejea de los Caballeros para realizar las pruebas de control de conocimientos teóricos del carné de conducir. Esta nueva apertura ha sido posible gracias a la firma de un convenio entre Dirección General de Tráfico y el consistorio ejeano en el mes de mayo.

El ayuntamiento ha puesto a disposición de la DGT este espacio adaptado para la realización de los exámenes que estará ubicado en el Centro Cívico Cultural de Ejea de los Caballeros, situado en el paseo del Muro, número 22.

A principios del mes de noviembre, la Jefatura Provincial realizó de forma experimental las primeras pruebas de este examen en Ejea de los Caballeros. El resultado fue satisfactorio y desde este miércoles, 19 de noviembre, el aula de examen informatizada ha comenzado a funcionar para dar servicio a los aspirantes al permiso de conducir tipo B, con las instalaciones y los equipos que el consistorio ejeano ha puesto a disposición de los funcionarios examinadores de la Dirección General de Tráfico.

Este nuevo espacio es el segundo en estar informatizado dentro de la comunidad y que facilitará a los usuarios de la zona de la Cinco Villas poder examinarse del teórico del carné de conducir sin tener que desplazarse a Zaragoza.

En la provincia de Zaragoza, se implementó este servicio por primera vez en Calatayud en septiembre de 2024, por lo que Ejea es la segunda localidad en disponer del mimo. Allí se plantearon 20 puestos de examen informatizados. Así, la capital bilbilitana se convirtió en el primer centro de examen desplazado en España. Desde que se puso en marcha, han pasado por el aulas más de 1.500 alumnos.