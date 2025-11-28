Ejea hace partícipes de la vida local a los más pequeños

Ejea de los Caballeros cuenta, desde hace años, con el reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef. Por eso, la localidad no podía dejar pasar la celebración del Día de la Infancia, que se conmemora anualmente cada 20 de noviembre.

La lectura del manifiesto por los derechos de la infancia tuvo lugar en Aquagraria | SERVICIO ESPECIAL

Y, como no podía ser de otra manera, para diseñar el programa de actos de ese día el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros dio voz a los más jóvenes a través del Consejo de Infancia y Adolescencia de Ejea y Pueblos (CLIA), cuyos integrantes se reunieron durante el mes de noviembre para elaborar una programación que ellos mismos dinamizaron en el Museo Aquagraria. El cartel que ilustró la programación fue obra de Mario, uno de los consejeros.

El CLIA organizó varias actividades. | SERVICIO ESPECIAL

En esta edición, el CLIA decidió dividir las propuestas en dos franjas de edad. Así, el jueves 20 de noviembre se celebraron actividades dirigidas a alumnado de Primaria y Secundaria, mientras que el viernes 21 tuvo lugar una jornada específica para Educación Infantil.

Actividades realizadas

Las actividades comenzaron el jueves con la lectura de un manifiesto sobre los derechos de la infancia, a cargo del propio consejo. A continuación, los asistentes participaron en los Juegos de los Derechos, organizados y dinamizados por los jóvenes consejeros. La tarde concluyó con una chocolatada infantil.

La segunda jornada, el viernes, ofreció un cuentacuentos titulado Nuestros derechos, interpretado por Lü de Lürdes, que captó la atención de los más pequeños. Después, los niños y niñas disfrutaron de una nueva chocolatada infantil.

Un compromiso fundamental

Cada 20 de noviembre se conmemora la aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, el acuerdo internacional de mayor consenso en materia de derechos civiles y políticos, ratificado por España en 1990. Desde entonces, los niños y niñas son reconocidos jurídicamente como sujetos de derecho.

El Ayuntamiento de Ejea considera fundamental dar a conocer estos derechos y concienciar sobre la importancia de trabajar cada día por el bienestar y desarrollo de la infancia, además de escuchar activamente a los más pequeños para seguir aprendiendo de ellos. Con estas jornadas, Ejea de los Caballeros, reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia, se sumó un año más a las iniciativas impulsadas por Unicef.

También como gesto simbólico, el 20 de noviembre la avenida Cosculluela volvió a iluminarse de azul, el color representativo de Unicef.