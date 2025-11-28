Ejea pone nombre a las violencias

A las violencias ponles nombre, es el lema con el que Ejea de los Caballeros ha conmemorado y se ha sumado este año el 25N a las actividades que a nivel internacional se llevan a cabo para seguir concienciando a la población sobre la necesidad imperiosa de acabar con todas las formas de la violencia de género.

En Pinsoro también se llevó a cabo una concentración.

Con esta propuesta, desde el ayuntamiento se buscaba contribuir a la erradicación de este tipo de violencias, ya que según señalan, nombrarlas es el primer paso para dejar de normalizarlas y avanzar hacia su eliminación.

La manifestación recorrió la avenida Cosculluela.

Las cifras

Los vecinos de Rivas se sumaron a los actos de la jornada.

Según fuentes del Ministerio de Igualdad, 36 mujeres han sido asesinadas este 2025 en España por Violencia de Género, quedando 17 menores en situación de orfandad y dejando un impacto muy difícil de superar en muchas familias y localidades. Unas cifras preocupantes y que como sociedad debemos ser capaces de atajar.

Laura Bailón ofreció una breve composición de danza.

Solo en la Comarca de Cinco Villas hay 40 mujeres con órdenes de protección activas, de las cuales 14 residen en el Ejea y Pueblos, según datos de octubre de 2025.

Grandes y pequeños participaron en los actos en Santa Anastasia.

Por este motivo, el pasado martes 25 de noviembre Ejea de los Caballeros se sumó a los actos organizados este día con la lectura de los relatos finalistas del XIII Concurso Literario contra las Violencias Machistas, seguido de Hebra, composición breve de danza interpretada por la bailarina Laura Bailón.

El consistorio de Farasdués lució una pancarta por el 25N.

La jornada continuó con la ya habitual manifestación ciudadana que recorrió la localidad desde la avenida Cosculluela hasta la plaza de la Villa y en la que la lluvia volvió a hacer acto de presencia, aunque no por ello los vecinos dudaron en ponerse tras la pancarta y mostrar su repulsa hacia este tipo de conductas violentas. Una manifestación que culminó con la lectura del manifiesto del 25N elaborado por la Asamblea Feminista de Ejea de los Caballeros.

Valareña fue otro de los pueblos que quiso conmemorar el 25N.

Días antes, en el Pleno Municipal celebrado el 3 de noviembre, se aprobó la propuesta conjunta de los grupos PSOE-IU sobre el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres 25N.