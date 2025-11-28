ACTOS DE HOMENAJE EL 1 DE NOVIEMBRE
Ejea recuerda a los fallecidos con diversas ofrendas florales
LA CRÓNICA
El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, es una jornada para recordar, para mantener viva en nuestra memoria a aquellos que ya no están con nosotros por muy diversas causas. Y, desde hace años, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha convertido en una tradición de este día realizar diversas ofrendas florales en espacios de la localidad que albergan monolitos y esculturas que día a día se encargan de recordarnos a quienes ya no nos acompañan.
Estas ofrendas tienen dos escenarios principales, el Cementerio Municipal de Ejea, donde se mantiene vivo el recuerdo de los ejeanos y ejeanas muertos en la Guerra Civil Española y en el Campo de Concentración de Mathauseen, y la plaza de Marmande, donde se recuerda a las víctimas del terrorismo, de la pandemia del covid-19 y a los represaliados en campos de concentración.
Homenajes todos ellos en los que participó una nutrida representación de la Corporación municipal encabezada por su alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero.
