CITA TRADICIONAL
Ejea se suma a la ilusión con el encendido navideño
La Crónica de Ejea y Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea llevará a cabo el clásico encendido de la iluminación navideña en las calles de la localidad, para incentivar el consumo local y dar ánimo a la población en esta época del año, al igual que en los pueblos donde se iluminarán a lo largo de los siguientes días.
Por duodécimo año consecutivo se iluminará el cedro situado junto a la casa consistorial, con las típicas luces para salvaguardar la estructura de sus ramas.
Como viene siendo habitual se potencia la decoración lumínica conservando, reutilizando y adaptando los elementos navideños de otros años, además de extenderlos a otras zonas.
Este año se amplían elementos decorativos en el entorno de la Iglesia de El Salvador, con una estructura especial. Además, se colocarán nuevas cortinas luminosas en Pueblos de Ejea.
Como ya es tradicional el consistorio apagará toda la luminaria navideña a las doce de la noche excepto los sábados y festivos que lo hará a la una de la madrugada y la noche de Nochevieja a las cuatro de la madrugada, con el objetivo de ahorrar energía y contribuir a la mejora de la eficiencia energética.
Video Mapping
Como novedad, este año, el ayuntamiento proyectará un video mapping tras el acto del encendido navideño en la plaza de la Villa y que se alargará durante todo el fin de semana en diferentes horarios. El video mapping es una técnica audiovisual que proyecta imágenes y animaciones en superficies tridimensionales como edificios, transformándolas en espectáculos visuales dinámicos. Utiliza software especializado y proyectores potentes para adaptar el contenido a las formas y volúmenes de la superficie, creando ilusiones ópticas que parecen hacer que la estructura cobre vida.
Los horarios para poder contemplar las imágenes y sonido se darán a conocer, en los próximos días.
