Ejea vive una semana por y para disfrutar de la música

La XXII Semana de la Música de Ejea de los Caballeros arrancó el sábado 15 de noviembre con un animado pasacalles de la Banda Municipal de Ejea, que recorrió la localidad para recoger en sus domicilios a los doce nuevos integrantes que se incorporan oficialmente a la agrupación. El recibimiento culminó a las 13.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde los nuevos músicos recibieron un diploma acreditativo de manos del concejal de Cultura, Víctor Usán, y del director de la banda, Javier Comenge.

Ejea tiene una gran cantera de músicos. |

Las actividades continuaron del lunes 17 al jueves 20 en la Caja de Música, con un programa de charlas y talleres que exploró distintos ámbitos de la creación musical. El lunes, Isabel Solano, directora de los coros de Iniciación y Voces Blancas del Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza, impartió un taller didáctico sobre La voz humana.

El dúo Charraire Cuenteras congregó a numerosas familias. |

El martes fue el turno de Sergio Aso, músico, compositor e intérprete conocido por su participación en el programa Jotalent. Aso compartió su trayectoria personal y ofreció un taller centrado en la música de pulso y púa en el ámbito de la jota.

Sergio Aso impartió un taller de pulso y púa. |

El miércoles llegó la jornada más familiar, protagonizada por el dúo Charraine Cuenteras, que presentó un espectáculo de clown, música, animación y títeres encarnado en los personajes de Pellizco y Cuchufleta. Su peculiar viaje «en un barco chiquito donde solo cabía un mosquito» llenó la sala de niños y familias, convirtiéndose en la sesión con mayor afluencia.

El jueves 20 cerró el ciclo de talleres el guitarrista Fernando Pérez, quien ofreció un recorrido por su amplia experiencia musical y sus vivencias en lugares tan diversos como el oeste de África, América, Hawái, Japón, China, India, Persia, Egipto, Turquía o los Balcanes.

El viernes 21 se celebró una jornada de puertas abiertas en la Casa y la Caja de la Música, y el sábado 22, festividad de Santa Cecilia, la programación culminó con la misa en honor a la patrona de los músicos en la iglesia de El Salvador. La ceremonia estuvo amenizada por los alumnos de canto de jota y rondalla de la Escuela de Música.

Con este acto se puso el broche final a la XXII Semana de la Música, organizada por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ejea y la Escuela de Música de Ejea de los Caballeros.

DESPIECE: NUEVOS INTEGRANTES

Clarinetistas: Javier Tenías, Daniel Giménez, Clara Isabel Pérez y Luisa Malón.

Percusionistas: Martín Sánchez y Leonardo Malón. Saxofonistas: Ángeles Angoy, María Esther Arilla y Alberto Malón.

Trompetistas: Ainara Lasierra y Paula Cortez.

Flautista: Elsa Castillo.