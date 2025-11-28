Excelente exposición de nuevos creadores plásticos

Desde el 21 de noviembre la Sala de Exposiciones de la Casa Parroquial acoge la Muestra Premio Ibercaja de Pintura Joven que permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre. Se trata de una magnífica exposición que reúne obras de un concurso referente de la pintura actual. Una colección de trabajos de jóvenes creadores cuya edad no va más allá de los 35 años y que es una verdadera referencia del arte actual, del trabajo creativo de los jóvenes que se aventuran en el mundo de la plástica y reflejo de la sociedad en la que vivimos. A la convocatoria de la XI edición se presentaron 264 participantes, lo que da la medida del interés que suscita.

En la inauguración de la muestra partciparon el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Víctor Usán, el director de Exposiciones de Uned, Eduardo Lozano, y el director de la Uned de Calatayud, Luis Joaquín Simón.

En palabras del comisario de la muestra, Eduardo Lozano, en las obras que integra la muestra «se percibe un interés tanto por las composiciones en las que la figura es la protagonista como en las que prima un estudio del espacio abstracto. Pero hay mucho más». «Estos autores muestran en su obra las influencias del momento histórico que están viviendo. Desde el rescate de las tradiciones, los personajes de anime japonés, la confluencia de materiales, la reinterpretación de símbolos, la texturización de la pintura, la fotografía como herramienta de disposición en el lienzo, la presencia del dibujo como eterno compañero o la búsqueda infinita de una nueva lectura del claroscuro», expresó.