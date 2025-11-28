‘Tu futuro aquí’ vuelve a conectar a la juventud con las empresas

Tras el éxito de la primera edición, la Asociación Empresarial de las Cinco Villas y Adefo Cinco Villas ponen de nuevo en marcha Tu futuro aquí, un programa destinado a que los estudiantes de los institutos descubran el tejido empresarial local y conozcan las oportunidades laborales y de emprendimiento que existen en su entorno.

Varios emprendedores visitaron el IES Cinco Villas. | SERVICIO ESPECIAL

Tu futuro aquí surge de una preocupación compartida de ambas asociaciones: muchos jóvenes desconocen que en las Cinco Villas existen empresas que generan empleo de calidad y que buscan activamente talento local.

Mediante este programa, que se articula en torno a cuatro tipos de experiencias que resultan complementarias, quieren ayudarles a descubrir que no necesitan irse lejos para construir una carrera profesional estimulante, porque su futuro también puede estar en las Cinco Villas, un territorio que necesita y valora a sus jóvenes.

En esta nueva edición del programa, se incorpora un proceso de participación para que las empresas locales interesadas puedan sumarse a la iniciativa a través de un formulario, ampliando así el número de actividades, testimonios y visitas disponibles.

Conexión directa

Asimismo, se está valorando la incorporación de acciones dirigidas a las familias, con el fin de que también ellas conozcan de primera mano las empresas de la zona y su aportación al desarrollo económico y social de Cinco Villas.

Los centros educativos de las Cinco Villas que imparten ESO, Bachillerato y Formación Profesional son aliados esenciales para el desarrollo de este programa. El IES Cinco Villas, el IES Reyes Católicos y el Colegio Mercedarias de Ejea, junto con el IES Río Arba de Tauste, desempeñan un papel clave como conexión directa con el alumnado y como espacios donde se orienta y construye el proyecto vital y profesional de los jóvenes de la comarca.

La Asociación Empresarial y Adefo Cinco Villas llevan años colaborando con estos centros para acercar al alumnado la realidad económica y empresarial del territorio y, desde el pasado año, lo hacen de forma coordinada para reforzar aún más ese vínculo.