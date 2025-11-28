UNA INICIATIVA DE AECV Y ADEFO CINCO VILLAS
‘Tu futuro aquí’ vuelve a conectar a la juventud con las empresas
LA CRÓNICA
Tras el éxito de la primera edición, la Asociación Empresarial de las Cinco Villas y Adefo Cinco Villas ponen de nuevo en marcha Tu futuro aquí, un programa destinado a que los estudiantes de los institutos descubran el tejido empresarial local y conozcan las oportunidades laborales y de emprendimiento que existen en su entorno.
Tu futuro aquí surge de una preocupación compartida de ambas asociaciones: muchos jóvenes desconocen que en las Cinco Villas existen empresas que generan empleo de calidad y que buscan activamente talento local.
Mediante este programa, que se articula en torno a cuatro tipos de experiencias que resultan complementarias, quieren ayudarles a descubrir que no necesitan irse lejos para construir una carrera profesional estimulante, porque su futuro también puede estar en las Cinco Villas, un territorio que necesita y valora a sus jóvenes.
En esta nueva edición del programa, se incorpora un proceso de participación para que las empresas locales interesadas puedan sumarse a la iniciativa a través de un formulario, ampliando así el número de actividades, testimonios y visitas disponibles.
Conexión directa
Asimismo, se está valorando la incorporación de acciones dirigidas a las familias, con el fin de que también ellas conozcan de primera mano las empresas de la zona y su aportación al desarrollo económico y social de Cinco Villas.
Los centros educativos de las Cinco Villas que imparten ESO, Bachillerato y Formación Profesional son aliados esenciales para el desarrollo de este programa. El IES Cinco Villas, el IES Reyes Católicos y el Colegio Mercedarias de Ejea, junto con el IES Río Arba de Tauste, desempeñan un papel clave como conexión directa con el alumnado y como espacios donde se orienta y construye el proyecto vital y profesional de los jóvenes de la comarca.
La Asociación Empresarial y Adefo Cinco Villas llevan años colaborando con estos centros para acercar al alumnado la realidad económica y empresarial del territorio y, desde el pasado año, lo hacen de forma coordinada para reforzar aún más ese vínculo.
- Valery, jugador del Real Zaragoza, a corazón abierto: 'El año pasado caí en un gran abismo del que me costó mucho salir'
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
- El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
- La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años
- Los vecinos de Mallén se toman con humor las obras en la A-68: “Lo que en China se hace en seis meses, aquí ha costado quince años”
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Juan del Val: 'Cercanos, amables y simpáticos
- Felipe Moreno, Txema Indias y el gran Leganés. 'Si le dan tiempo, al Zaragoza lo sube seguro